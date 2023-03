Scioli resaltó el interés de Brasil por la producción mendocina

Este sábado se desarrolló tradicional Desayuno Anual de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que se realizó en la mañana de este sábado en el hotel Park Hyatt de Mendoza, en el marco del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

En declaraciones a Ciudadano News, Daniel Scioli, Embajador de Argentina en Brasil y precandidato presidencial por el Partido Justicialista (PJ) se refirió al interés brasileño sobre la producción de Mendoza al indicar que "cada vez hay más participación, con más inserción dentro del total de las exportaciones de Argentina-Brasil y cuando llegó allá el gobernador Rodolfo Suárez encabezaba, una misión esto generó un gran impacto y no paran de crecer".

Con respecto a su precandidatura presidencial, qué es lo que va a demostrar de diferente al actual administración de gobierno de nuestro país, Scioli manifestó: "Yo soy un productivista nato, un desarrollista por naturaleza y creo que Argentina se adelante movilizando toda la fuerza de la producción y el trabajo. Si tengo la oportunidad, si me dan la oportunidad, me voy a me voy a enfocar, tengo muy claro lo que hay que hacer", concluyó.

Con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, en el evento también estuvieron presente los Ministros nacionales de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de Economía, Sergio Massa y de Interior, Eduardo de Pedro.

También los exgobernadores, José Octavio Bordón, Arturo Lafalla, Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque y Alfredo Cornejo.

Producción periodística: Daniel Gallardo