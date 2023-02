Noelia, de Ciudad: “Vivir Vendimia es un sueño y una responsabilidad”

Un imponente escenario montado en el parque Cívico de la Ciudad de Mendoza fue el escenario de Con vino, con vos, la fiesta en la que se coronó a Noelia Volpe como su reina 2023, mientras que Lara Iacopini resulto virreina.

La nueva soberana contó en Ciudadano News que “fue una noche maravillosa” tanto para los 10.000 vecinos que concurrieron como “para las candidatas”.

Noelia representó al Club Independiente Rivadavia, donde juega futsal, y su voz todavía vibra de emoción cuando relata el momento de la coronación. “No lo podía creer, cuando nombraron a la virreina y ahí nomás mi nombre, aunque no me acuerdo bien de ese momento, está como bloqueado”, explica

También cuenta que todavía está descubriendo emociones “porque todo es muy reciente”. Su tono agitado es casi anticipatorio de su próxima frase: “Estamos a full con todo esto y me encanta. Estamos disfrutando mucho cada momento de Vendimia”.

La reina de Capital estudia abogacía y cree va a terminar inclinándose “por el Derecho Penal”, agregando que en su tiempo libre “me gusta mucho leer, compartir con mi familia” y dedicarle unos minutos por día a su red social favorita, Instagram.

Consultada sobre cómo vive estas horas de reinado y lo que representa, comentó que “la reina de Capital también es anfitriona, entonces, conlleva una responsabilidad muy grande, pero la verdad es que estoy bastante tranquila porque desde la Municipalidad nos dan capacitaciones”.

Minutos antes de encontrarse con el resto de las soberanas departamentales en la Convivencia Real, Noelia confiesa: “Para mí vivir Vendimia es un sueño y también una responsabilidad, porque hay mucha gente trabajando detrás de esto. La provincia se mueve mucho en esta época”.

“La joven citadina cuenta que tiene “un proyecto que consiste en la ESI (Educación Sexual Integral) en los deportes, porque vengo de ese ámbito y quiero aplicar esa herramienta, ya que la ESI abarca también la salud mental”.

Consultada sobre qué le gustaría mejorar en la capital de los mendocinos, respondió: “Estamos manejando muy bien el turismo, la cultura, se están haciendo obras, así que más que nada mi rol será seguir sumando a las cosas que ya están, y las que vayan surgiendo”.

En el mismo sentido señaló que le gustaría involucrarse en política, “pero en la parte social, secretarías sociales y todo eso”.

También contó que desde que porta la corona los vecinos “están recontentos, están todos acá afuera, con los bombos, esperándonos. Están contentos y me acompañan desde siempre, por eso quiero agradecerles”

Noelia también dijo que le gustaría ser Reina Nacional de la Vendimia “porque el papel de la reina ya no es solamente representar una cara bonita, sino que ahora tiene un rol de nexo entre la sociedad y el Estado. Me gustan mucho las relaciones sociales, sobre todo trabajar todos los días para la gente y trabajar con el municipio y el Gobierno”

Dicho esto, la representante de Ciudad dijo: “Me gustaría que me recuerden por la calidez y por acercarme al vecino. Me gusta todo esto, pero desde el lado social, que es lo que más me gustó siempre. Fui secretaria de Acción Social en el Centro de Estudiantes y siempre me gustó eso de moverme por y para la gente. Que me escuchen, que charlen conmigo...”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda