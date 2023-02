Luisina Rigoldi: “Vendimia es pasión y es amor”

Con 200 artistas en escena y casi 10.000 personas que colmaron la plaza departamental, General Alvear celebró su Vendimia viva y coronó como su reina departamental y candidata al cetro nacional a Luisina Rigoldi.

La joven soberana tiene 18 años y le contó a Ciudadano News que “la noche de la elección fue increíble y el espectáculo maravilloso, una puesta en escena muy linda con todo el talento alvearense”.

Luisina es técnica agropecuaria y además, según cuenta, está realizando sus estudios para la carrera de Medicina y terminó inglés.

Pese a su corta edad tiene muy claro que “cuando uno tiene ganas y le gusta lo que hace se puede organizar con todo”. “Me gusta estudiar, informarme, estar con la noticia, lo que está pasando a nivel provincial, nacional y mundial”, comenta.

La reina de Alvear tiene en sus planes para el largo plazo involucrarse en política y lo cuenta así: “Ahora estoy muy pendiente de los estudios de la universidad, pero después me quiero perfeccionar más en todo lo que es la rama que quiero seguir de la Medicina y en algunos años, si se me diera la oportunidad, me gustaría participar de la política, siempre y cuando ayudemos a los ciudadanos”.

“Me encanta que la gente me comente qué piensa, cómo podemos mejorar la situación. Me gusta ese contacto con las personas y ahora en Vendimia lo estoy viviendo”.

La entusiasta soberana del Sur provincial cuenta que los productores que ha escuchado le han planteado “el problema de los factores climáticos, sobre todo la sequía, porque sin agua no hay producción y eso les ha generado muchos inconvenientes”.

En cuanto a uno de sus proyectos que buscará implementar como reina departamental, Luisina menciona a ‘Volver a la tierra’, y cuenta que “está basado en dar clases en escuelas primarias y secundarias donde no tienen materias agrotécnicas, para involucrar a los chicos en este mundo. Pero no es volver a lo antiguo, sino aplicando lo moderno, la tecnificación, para que podamos fomentar una producción de calidad y llegar a todo el mundo con nuestros productos”.

En cuanto a si su conocimiento como técnica agropecuaria le genera un plus, responde: “Sí, porque conocemos de vinos, del trabajo en la tierra, de todo lo que se hace en el año. Cómo se realiza la cosecha, los distintos tipos de viña... Es importante porque somos mendocinos y tenemos que conocer y transmitir a los turistas y al mendocino en general”.

En cuanto a cómo está viviendo esta etapa de su vida, indicó: “Hemos estado en la ciudad de Mendoza realizando la promoción y es increíble cómo se comienza a vivir Vendimia. Los mendocinos vivimos esa fiesta tan importante de una manera muy linda y hay que vivirla así”.

“Me enorgullece formar parte de todo esto y estoy feliz de poder representar a General Alvear, un departamento increíble. Estamos creciendo mucho en turismo rural, educación, deporte... Y obviamente a todos los lugares a los que voy llevo el sentimiento alvearense con orgullo”.

Ante la pregunta de por qué le gustaría ser reina nacional, Luisina no duda y responde: “Sería un privilegio, un orgullo poder representar a esta hermosa provincia. Y si me dan la oportunidad, podré mostrar todo el potencial que tenemos, dar a conocer a las demás provincias y naciones lo que hacemos en agricultura y ganadería, que cada vez es mejor”.

“También dar a conocer la calidad de la gente en Mendoza, que es increíble. Somos simpáticos, buenos compañeros, cooperativos. Resalto eso y lo quiero dar a conocer”, completó.

La soberana de Alvear vive la Fiesta máxima de la provincia con mucha emoción y en ese sentido resalta que “Vendimia es pasión y amor, y eso es lo que quiero transmitir, porque en definitiva eso es lo que a la gente le llega”.

Y agrega que en caso de ser electa Reina Nacional de la Vendimia, le gustaría ser recordada como “quien impulsa y transmite que todo es posible si existen las ganas, si proyectamos que podemos hacer realidad nuestros sueños y, después con trabajo y esfuerzo lo podemos lograr”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda