El artífice de los bastones presidenciales estuvo en el Desayuno Real

El artesano, orfebre, platero Juan Carlos Pallarols es el gran artífice de los bastones presidenciales, toda una vida junto a ellos, fue uno de los invitados al Desayuno Real y ahí le contó al Ciudadano News sobre su oficio, su relación con los candidatos políticos y de que está hecho el bastón.

- ¿Qué significa para usted estar en este desayuno real?

- Primero acompañar a un amigo a un acontecimiento tan importante y a un montón de amigos que estamos acá y después poder traer a un lugar tan importante el bastón de mando para que la gente pueda seguir trabajando, colaborando a la ejecución de este bastón para el futuro presidente.

-¿El bastón de mando 2023 el que va a ocupar algunos de los precandidatos ya está listo?

- Hoy está aquí y tenemos el libro donde se puede dejar un saludo, un deseo al futuro presidente. Va a estar entre el 23 y el 27.

- Usted del 73 que realiza este bastón de mando, ha visto pasar a todos los presidentes

-He visto pasar desde el año 73 a todos los presidentes que le entregué el bastón a Perón, estaba López Rega, Isabelita, hace muchos años, hasta hoy sigo con las mismas ganas.

-Sin ninguna connotación política partidaria ¿Hay alguno que tenga recuerdo con mayor afecto?

-No todos, en la ejecución con un montón de ilusiones y a mí me gusta pensar, me gusta soñar y yo sueño con el bastón, después no se cumplen todas las expectativas. Es el intento por seguir con un sistema democrático, si bien no es el único que nos lleva a estar más cerquita de la verdad.

-Brevemente ¿Cómo se fabrica el batón? ¿De qué está hecho?

- El bastón está hecho, este bastón que estamos haciendo acá fue aprobado en 1983 con un grupo muy grande de personas y Néstor Kirchner en su presidencia lo elevó al rango emblema patrio. El anterior es un bastón muy lindo, yo lo hacía para una joyería, de hecho, el que le hice a Perón no es este bastón, sino que es el anterior, este está hecho de plata y tiene solamente la orla de los laureles de oro, el resto del escudo nacional es y la empuñadura es de plata.

Tiene como símbolo 24 cardos, uno por cada provincia, y tiene tres pimpollos cada cerdito que yo lo puse en el 83 como cada homenaje a la gesta de Malvinas