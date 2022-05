Hot Sale 2022: qué hacer en caso de ser estafado a la hora de comprar

Teniendo en cuenta que con el anuncio del Hot Sale, que se publicitó con bombos y platillos para el 30 y 31 de mayo y 1 de junio, muchas personas se disponen a comprar diferentes productos y no siempre todo termina bien. Por eso, desde Defensa al Consumidor recomiendan estar atentos a algunos puntos para evitar estafas.

“Lo primero es tener definido, o al menos un paneo, del producto que hemos elegido para poder saber el precio. Es importante que cuando hayamos definido el producto a comprar, ver el precio que tenía anteriormente para ver si realmente es una baja o publicidad engañosa. Los organismos de control podemos verificar si es correcto o si es publicidad engañosa y sancionar”, detalló en El Interactivo de Ciudadano News, Mónica Lucero de Nofal, titular de Defensa al Consumidor de Mendoza.

Antes de iniciar la compra, también es importante hacer un print de pantalla y leer en detalle las condiciones establecidas para las compras que se van a realizar con alguna tarjeta. Deben figurar las formas de pago, si el pago es con débito o con la tarjeta de crédito en una cuota, no deben cobrarle recargo al cliente. Y, para el caso de que la compra sea en cuotas, hay que prestar atención si es de cuánto es el interés y cuáles son esas cuotas, para evitar inconvenientes cuando llegue el resumen.

Otra de los puntos fundamentales a tener en cuenta antes de comprar es verificar si hay stock del producto que queremos adquirir. “A veces el producto está agotado, pero lo ponen al final. Entonces, el consumidor hizo la compra y después se encuentra con que el producto está agotado. También hay que estar atentos a la demora de la entrega, si pasaron 30 días y el producto no llegó podemos actuar los organismos de fiscalización y control”, puntualizó Nofal.

Cómo anular la compra

“Si quiero deshacer la compra, la ley de Defensa del Consumidor me faculta que dentro de los 10 días de la compra puedo dejar sin efecto la compra y me deben devolver el dinero del mismo modo que lo pagué. Siempre hacer las compras en estas páginas y chequear al proveedor. Si bien tenemos la facultad de sancionar a la página por desvíos, también es interesante que miren. Detrás de un derecho hay obligación, si hacemos una compra como consumidor es interesante que lo evaluemos por si es bueno o si es malo. Eso ayudará a otros consumidores también. En el Hot Sale es bueno verificar qué dicen los otros usuarios sobre ese proveedor”, agregó la especialista.

En cuanto a lo que se debe hacer cuando el cliente recibe el producto roto, en mal estado, incompleto o no es lo que eligió, Nofal explicó que se debe hacerse cargo el mismo transporte al que fue remitido a mi domicilio y el consumidor no debe pagar nada. “Todo corre por cuenta del proveedor. También mandar al proveedor una nota manifestando lo que está pasando. A veces no está roto, sino que hay gente que ha pasado que compró algo de un tamaño pero después resulta más chico. La ley faculta cambiarlo sin gasto para el consumidor”, explicó la titular del organismo de control.

En cuanto a las compras realizadas en distintas localidades, es fundamental que las páginas sean nacionales, porque ante un inconveniente, el cliente debe hacer la denuncia en las oficinas de Defensa del Consumidor municipales o sedes centrales.