Viajes de Milei: "Hicimos una denuncia penal y pedimos que no esté Lijo"

Un grupo de legisladores radicales denunciaron penalmente a Javier Milei, luego de que este utilizara recursos públicos para hacer un viaje que, según ellos sostienen, fue para cuestiones personales. Esta presentación también alcanza a Francisco Sánchez, secretario de Culto, y fue elevada por los diputados Fernando Carbajal (CABA), Pedro Galimberti (Entre Ríos), y Manuel Aguirre (Corrientes).

Fue precisamente este último quien fue entrevistado en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7), por los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart. En dicho programa, el diputado expresó que esta acción del presidente "es reiterativa.

Yo creí que la primera vez iba a actuar un fiscal, pero no fue así. Se fue a una actividad privada y utilizó la Fuerza Aérea, y como ciudadano común estoy obligado a hacer una denuncia desde mi actuación pública". Ante la inacción de muchos funcionarios, según entiende Aguirre, estos tres abogados decidieron hacer la presentación ante la Justicia.

Manuel Aguirre, diputado de la UCR por Corrientes

"Es que gastar 500 mil dólares para ir a Europa a una actividad privada, y encima utilizando los recursos del estado, es suficiente para que todo el arco jurídico actúe. No podemos seguir permitiendo esto, porque hoy te sacan esto y mañana puede sacar cualquier cosa", acusa el legislador. Sin embargo, tanto Aquirre como Galimberti y Carbajal temen que la causa caiga en manos del juez federal Ariel Lijo.

"Va a prosperar, pero creo que Lijo se va a inhibir, porque varios diputados pedimos al Senado que no acepten a este hombre en la Corte, en razón de sus antecedentes", dice el entrevistado.

"El informe que hace el embajador de España asegura que el presidente y Francisco Sánchez, secretario de Culto, viajaron en actividad privada. Esto es un grave error, porque son el presidente y un funcionario, que deberían pedir autorización. Y en el caso de Sánchez, pedir autorización expresa y decir por qué se va a una actividad privada.

Yo, por ejemplo -dice el diputado correntino-, tengo que viajar este 4 de julio a España para defender una tesis que presenté sobre política criminal, y debo anoticiar al Congreso que voy a viajar. Pero Milei y Sánchez no lo hicieron".

Aguirre entiende que el puesto de trabajo del secretario de Culto es estar trabajando donde debe estar, como funcionario público, y no recorriendo el mundo sin autorización de su superior. "No puede abandonar el puesto porque sí".

"En la época del kirchnerismo pasó algo parecido, y no vi ninguna sentencia sobre el caso. Emplean el mismo método, porque hay una crisis moral y ética. La mayoría toman cargos para mejorar sus intereses, no mejorar la calidad de los ciudadanos. No les importa lo que hacen. Violan normas, y no vamos a recuperarnos como sociedad si no cambiamos", dice el diputado.