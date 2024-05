Una jueza se quejó de su sueldo y justificó un pedido de coima de $8 millones

También hizo alusión a su magro sueldo como integrante del poder judicial: " A nosotros nos pagan un sueldo de m... no llegamos al millón de pesos", y a continuación agregó: "¿Cómo crees que se puede vivir con eso?".

La noticia cobró notoriedad nacional, luego de otros medios, como el canal de noticias TN, tomó la novedad y considerara al hecho como trascendente, por lo cual la magistrada quiso renunciar, la Justicia de La Rioja la rechazó y ahora inició un trámite de Jury de Enjuiciamiento.

Según la denunciante, el trámite transcurría sin mayores inconvenientes hasta que un día Norma Abate se acercó hasta la librería donde trabajaba y contó: “Me apartó a un costado y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, pero que eso tenía un costo porque era mucho trabajo”.

“Al otro día viene una señora que dijo que trabaja con ella y que ya estaban los papeles para empezar el trámite", continuó.

“Volví a su despacho y ahí las cosas cambiaron. Me explicó que iba a regular unos honorarios de 8 millones de pesos, pero que en realidad iban a ser para ella”, subrayó la comerciante.

Fue entonces que, mientras Saavedra registraba todo con una cámara oculta, que Mazzucchelli la sobornó: “Ahí le dije ‘ocho millones me va a cobrar, yo no puedo pagar eso’. Después ella tachó el número que escribió en una libreta y abajo escribió un cinco. Ahí le dije que era imposible porque estaba llena de deudas”.

“Si no queres hacerlo o no podes, no lo hagas. Esto no es por obligación, es por reconocimiento. ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados", le manifestó la acusada.

“Es simple Manuela, acá nadie te va a poner un revolver en el pecho. Entonces, ¿cuánto me podes pagar?", le preguntó.

Ante lo ocurrido fue que Saavedra denunció a la jueza por el presunto delito de concusión, motivo por el cual la ONG Poder ciudadano habilitó el número 51147200 para obtener nuevas denuncias. La funcionaria judicial, ahora suspendida en su función de jueza, además dejó de ser la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.