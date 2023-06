Una joven se grabó escapando del horror: "Me van a desaparecer"

Desde hace algunos días Jujuy vive en medio de un caos y la represión y la tensión que se viven es cada vez mayor. Es que luego de que el Gobierno provincial indicara que el nacional no "ayuda", sino que "exacerba la violencia", se hizo viral el video de una joven que escapaba de la represión y dejó un mensaje muy desesperante.

La chica se filmó a través de su cuenta de Instagram mientras escapaba de los efectivos que la perseguían aparentemente sin motivo alguno. En esa situación, con mucho miedo y sensación de angustia expresó: "Estoy siendo perseguida por la provincia de Jujuy, estoy siendo perseguida por el Gobierno (de Gerardo Morales) ¡Ayuda, por favor, ayuda, ayuda!".

"Estaba tratando de llevar insumos a la posta de salud y empezaron a dispararnos, nos empezaron a correr con balas. No puedo creer lo que está pasando realmente, es la primera vez que me pasa una represión o algo así".

"Tengo muchísimo miedo. Tengo una hija. Estoy haciendo esto porque creo en la lucha, porque estoy a favor de las comunidades", continuó, y agregó: "Por favor, le pido al gobernador que pare con tanta violencia, ¿no se da cuenta que está el pueblo en las calles?".

Después de algunos minutos, volvió a transmitir y pudo enviar más tranquilidad luego de lo sucedido dado que junto a otros manifestantes se encontraban "escondidos" gracias a que "una familia muy buena" les abrió la puerta de su casa tras escuchar los fuertes gritos de Victoria.

"Vamos a mantenernos escondidos y no vamos a salir porque la Policía se está llevando a todos y están yendo por todo. Les pido por favor que no salgan, quédense en sus casas, porque están llevándose a cualquier persona, no importa si estás ayudando o si estás caminando por la calle, están disparando sin cesar, a fuego limpio, a cualquier persona",

Y finalmente concluyó: "No sé cómo contarles el miedo que siento. Siento que me van a desaparecer, que me van a meter presa por estar apoyando a pueblos originarios. Ustedes que me conocen, mis amigos, saben que yo no estoy con ningún partido político, yo sólo quería apoyar".