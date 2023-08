Una joven misionera está entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Victoria Rojas, una joven de 17 años originaria de Posadas, la capital de Misiones. Actualmente, es estudiante del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen y su destacada trayectoria la llevó a ser elegida como finalista en un prestigioso premio lanzado por Chegg.org en colaboración con la Fundación Varkey.

Esta competición atrajo cerca de 4.000 solicitudes de 122 naciones distintas. El galardón, que otorgará una suma de 100.000 dólares al vencedor, busca reconocer a individuos excepcionales que estén generando un impacto positivo en sus comunidades y más allá.

En declaraciones en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) Rojas manifestó: "Ver a Argentina entre los diez países seleccionados me llena de orgullo. Al igual que en julio pasado, cuando se anunciaron los 50 finalistas a nivel global y se presentaron nuevas oportunidades, esto marca una nueva etapa que estamos a punto de atravesar. Me siento agradecida por lo que está ocurriendo y emocionada por todo lo que vendrá".

Es importante destacar que Victoria es la participante más joven entre los competidores de esta edición. Su perspectiva fresca y su entusiasmo inquebrantable la destacan entre los demás aspirantes.

“Este es un premio que se viene dando hace varios años, se pueden decir que son los Oscar de la educación. Se nomina a diferentes personas que se destacan no solo en desempeño académico o en el aporte a la comunidad educativa, sino también en lo que es proyectos con impacto social, líderes y ciudadanos globales", contó la misionera.

Y amplió: “En este caso, por ejemplo, hay muchos premios que se reconocen por el desempeño académico, se basa en las notas, en diferentes actividades extracurriculares. También hay muchos premios que son por proyectos diferentes que compiten por una nominación, en este caso es distinto el enfoque que tiene la fundación Varkey hacia la trayectoria de vida de las personas, los valores de vida, sus historias, es poner foco en diferentes historias que puedan llegar a inspirar a otras personas".

La joven estudiante contó cómo tomó la noticia cuando se dio a conocer que estaba entre los 50 mejores: "Fue una gran noticia, fue sorpresa para la mayoría, solo mis papás y pocas personas lo sabían y hoy en esta segunda fase, que fue distinta, la primera persona que se enteró fue mi profesora y ella organizó una gran sorpresa el lunes en donde convocó a mis papás y a otros profesores y amigos míos en el colegio en donde teníamos supuestamente una reunión para hacer una actividad y yo ya venía con mi cuadernito escribiendo un montón de cosas y de la nada se prende la luz y lanzan chispitas y veo a mis compañeros para contarme esta gran noticia", dijo emocionada.

“Esto fue el lunes a la noche, y todavía no terminamos de caer en la noticia y hoy salió la noticia a nivel mundial. Son esas cosas que llevan un tiempo procesarlas y no terminamos de dimensionarlas hasta después".

Cabe mencionar que Victoria Rojas cursa sus estudios en un colegio de gestión privada con carácter público. Este establecimiento ofrece cuatro especializaciones diferentes, y Victoria ha optado por la orientación de Maestro Mayor de Obra. Su elección destaca su interés y determinación en campos tradicionalmente dominados por hombres.

“En mi caso fue una mezcla de todas las cosas, porque me gustan muchas áreas distintas, pero se pueden destacar como tres específicas de actualidad, estoy en un colegio técnico que demanda más tiempo, un poco más de atención, ahora estoy en 5to año de construcciones, y junto con un chico de San Luis, también tiene 17 años, fuimos seleccionados para participar en un modelo de Naciones Unidas Internacional este octubre en donde vamos a representar a Argentina con jóvenes, un montón de países en una conferencias en Dubai, estamos muy emocionados, recibimos becas, pero para eso necesitamos pasajes".

Rojas contó que "nuestras familias, la sociedad en sí se está movilizando y hay muchas personas que están ayudando, tenemos apoyo del colegio, que hicieron dos eventos de arroz con pollo en donde recaudamos un montón, se vendieron entre las dos más de 1500 porciones, así que super agradecida con ellos y con todas las familias que aportan".

La joven misionera, aparte de su excelente desempeño académico, tuvo como valor agregado el impulso del proyecto Innovaty, una red de jóvenes que busca generar mejor calidad de información educativa y evitar los datos de carácter engañoso.

"Innovaty es una organización que fundé en febrero de este año, pero actualmente y gracias a la ayuda de un montón de chicos, está en 11 provincias y sigue creciendo. Trabajamos los problemas de jóvenes inconformistas innovando en comunidad. Hace un poco de referencia a esto que tenemos los argentinos con que este conformismo, pero muchas veces se le tiende a dar un tinte negativo, que es un inconformismo que lleva a la queja".

Y amplió: "Nosotros lo vemos desde una perspectiva distinta y decimos: el inconformismo puede ser una chispita chiquita que encienda dentro nuestro y que nos movilice a hacer acciones para mejorar a la sociedad", dijo la profesional.

"En este caso, hay un montón de chicos que tienen ganas de crear, que tienen ideas para resolver, pero no encuentran el espacio, el apoyo, el recurso y nosotros estamos creando esta red para ellos".

Por ello es que "creamos la incubadora de proyectos que es para todos esos chicos que tengan ese inconformismo dentro y quieran transformarlo en una idea que se pueda llevar a la realidad. Ideamos esa metodología para compartir todo lo que aprendimos a lo largo de los años y que seguimos aprendiendo constantemente".

Para cerrar reconoció que "siempre estoy dando lo mejor en el colegio, siempre intento dar lo mejor, pero hay días en que no todo sale como queremos, hay veces que desarrollamos un proyecto con todas las ganas, pero no sale de la manera que esperábamos".

"Ahí entra un poco el tener paciencia, darnos el tiempo y ver que es para mejor en el futuro. Algo que destaco es que a mí no me gusta estudiar, me gusta aprender, es la razón por la que estoy en un colegio técnico en la que somos más de hacer cosas que de memorizar”, culminó expresando Rojas.