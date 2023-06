Un pueblo de San Luis compite por ser elegido el más lindo del mundo

La Carolina, una pequeña localidad ubicada en el corazón de las Sierras Centrales, en San Luis, fue elegida por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para competir para ser una de las más lindas del planeta en el concurso de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Best Tourism Villages By UNWTO (Mejores Villas Turísticas por la OMT).

Con 1.200 habitantes, es uno de los pueblos ubicados a mayor altura sobre el nivel del mar en Cuyo (2.018 msnm), resguardo de la historia de los primeros buscadores de oro de Argentina y conserva su legado en la memoria viva de su gente.

El Gobierno de San Luis, a través de la Secretaria de Turismo, postuló a la localidad serrana en este concurso que es una iniciativa global para destacar los pueblos en los que el turismo preserva la cultura y las tradiciones, celebra la diversidad, genera oportunidades y protege la biodiversidad.

La Carolina participa de la nueva edición del "The Best Tourism Villages by UNWTO" (mejores pueblos para el turismo de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés). Hasta el 23 de junio, la OMT recibió las solicitudes de los pueblos de los 5 continentes que buscan ser reconocidos como uno de los mejores del mundo, cuyo galardón tiene por objetivo hacer del turismo un motor del desarrollo y bienestar rural. Los ganadores se anunciarán oficialmente a finales del 2023.

La Carolina: oro y poesía en el corazón de las Sierras de San Luis

Imperdible la visita a la localidad que fue cuna de la fiebre del oro, inicialmente llamada San Antonio de las Invernadas, hasta que, en 1794, el virrey Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, lo cambió por su actual La Carolina, en honor del rey Carlos III de España.

El paso del tiempo mantiene su semblanza dorada, con brillos de transparencia, las sierras que acercan al cielo, el susurro del agua de los arroyos que evoca las historias y sueños de los mineros.

Un camino empedrado sube y se pierde entre los cerros transportando a tiempos lejanos. El pueblo es una larga callecita rústica empedrada, rodeada de casas de piedra que conservan el estilo colonial y la nostalgia de haber sido cuna de los míticos buscadores de oro, fiebre que solo dejó bocaminas, excavaciones y viejas historias de mineros, detalla el diario BAE.

La gastronomía tiene un rol preponderante con sabores y productos que despiertan los sentidos de los más exquisitos paladares. Platos regionales que se sustentan en costumbres transmitidas de generación en generación.

Hoy, convertido en uno de los principales destinos turísticos de la provincia puntana, el lugar atrae a grandes y chicos por sus opciones: expediciones al interior de las minas, visitas a la Iglesia de Piedra, cabalgatas, subida al cerro Tomolasta, recorrida por la gruta de Inti Huasi, la visita a Casa Piedra Pintada con sus pinturas rupestres y la histórica Casa de Juan Crisóstomo Lafinur, Museo de la Poesía Manuscrita.