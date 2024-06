Tuli Acosta recordó la violencia de género que sufrió con su ex

En la fecha en que se vuelve a realizar otra marcha del Ni Una Menos, y por noveno año consecutivo, la bailarina e influencer Tuli Acosta (22) fue entrevistada en Olga para opinar sobre un tema que sufrió en carne propia, y que todavía hoy necesita sanar.

En pareja actualmente con el músico Lit Killah (24), la artista expresó que "al haber estado muy expuesta, fue ahí por donde entró todo. Era un 'si me dejás, todo esto se te vuelve contra vos', o 'estás conmigo por tal cosa, entonces si me dejás solo me estás confirmando esto'. Me entregué mucho emocionalmente", confesó entre lágrimas.

Tuli Acosta junto a Lit Killah, su actual pareja.

Tuli alcanzó más popularidad cuando se convirtió en la campeona del Bailando 2023, en momentos en que deslumbraba al público con su talento. Si bien no mencionó a su ex pareja en la entrevista, se sabe que estuvo con el streamer Oky, de quien se presume que estaba hablando.

"Cuando me aislé de las personas que me tenían a tierra, pasó que me empecé a creer todo lo que mi ex me decía", dijo. El punto de inflexión que la llevó a abandonar su casa fue la pérdida de su perrita. "Tuve la pérdida de mi ser más cercano, mi perrita. Un día me peleé y me fui de la casa. Cuando volví, había desaparecido. Supuestamente se fue, pero era un chihuahua, son miedosos, no se van a ningún lado, y esa fue la salida que yo dije 'Yo me voy de esta casa'", confesó.

Octavio Appo (Oky) junto a Tuli Acosta

Fue desde ese día que la influencer dejó de atender los llamados de su ex. "Nunca supe qué fue lo que pasó. Yo no miraba el celular, y de esa forma me desconectaba. Soy muy unida a mi familia, y fue una época en la que me aislé mucho. Fue maltrato psicológico, y hay muchas otras cosas que todavía necesito sanar", confesó emocionada.