Tiene 16 años, es argentina y ya es considerada una estrella del ajedrez mundial

Candela Belén Francisco Guecamburu tiene 16 años, es oriunda de la localidad bonaerense de Pilar y será la representante argentina en el Mundial de Ajedrez 2023 en Bakú, Azerbaiyán, tras consagrarse campeona del último Campeonato Continental Femenino que se realizó en La Habana, Cuba.

La joven campeona sudamericana ya es parte de la elite del ajedrez, ya que con este último triunfo superó los 2.300 puntos y se consagró como Gran Maestra Femenina (WGM) -el título de mayor rango de ajedrez exclusivamente de mujeres- y Maestro FIDE (FM), que pueden conseguir tanto varones como mujeres con 2.300 o más puntos en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez.

Además, cuando se computen los 68 nuevos puntos y pase de 2.286 a 2.352, Candela pasará de también a encabezar el ránking de ajedrecistas argentinas, que hasta ahora lideraba a Carolina Luján, de 38 años, detalla Página/12.

Mundial 2023

"Sé que es difícil, pero no creo que sea imposible, voy a prepararme mucho”, le contó Candela al diario porteño en una entrevista. Y detalló que su prioridad, en este momento, es conseguir el dinero y los sponsors para viajar a Azerbaiyán. "Es un viaje muy costoso que haría con mi mamá”, contó la joven.

A tan corta edad, pero con altos rangos y grandes logros en su haber, Candela expresó sentirse "muy contenta y bendecida", pero no cree haber llegado a su límite: "Sé que es muy importante, pero no es mi tope", marcó. Sus próximas metas son conseguir el rango de Gran Maestro (entre 2.500 y 2.599 puntos) y "ser campeona mundial".

En la final del Campeonato Continental, derrotó a la maestra peruana Daisy Cori Tello, de 29 años, la jugadora más destacada de Latinoamérica. “No pienso en la diferencia de edad, estudio para saber más y superarme a mí misma porque no me gusta compararme. En todas las jugadas siempre se aprende algo nuevo”, sostuvo Candela.

Ahora tendrá la oportunidad de competir contra otras mujeres en la Copa del Mundo de Ajedrez 2023 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, que se extenderá del 29 de julio hasta el 26 de agosto.

La Copa del Mundo es por clasificación, y Candela clasificó para el femenino. “Por una cuestión de prioridades quise ganar los títulos femeninos primero, y luego los absolutos (en los que compiten hombres y mujeres)”, contó.

Comienzo azaroso

A diferencia de otros maestros de ajedrez, que se iniciaron en el deporte en sus primeros años de vida, Candela empezó con la curiosidad por esta destreza a los 9 años. En el rubro es un comienzo tardío, pero para ella y las personas que la apoyaron desde siempre, nunca es tarde.

"La mayoría de los ajedrecistas que resultan ser profesionales empiezan a los 4 años", contó ella misma en el 2022, y explicó que su primer contacto con la disciplina fue a través de un taller que se dictaba en un shopping de la zona. Mientras sus papás ayudaban en un comedor para niños, ella se interiorizaba cada vez más en el deporte.

Candela iba todos los sábados y mejoraba semana tras semanas. Su profesor le comentó a la mamá que “estaba para más”, pero ella desestimó esa sugerencia. Parecía que su camino como ajedrecista terminaría ahí, hasta que su abuelo, leyendo el diario, se enteró de que había una Escuela Municipal de Ajedrez en Pilar, y le dio una oportunidad.

"Cuando descubrí mi pasión por el ajedrez me fui preparando profesionalmente, nadie nunca me obligó", aseveró. Una vez en la escuela municipal, el nuevo profesor la inscribió en un torneo. "Cuestión que no sé cómo, pero termina el torneo y quedo tercera, pero no era un torneo cualquiera, era el nacional, que me enteré llegando allá, y así es cómo más o menos empecé toda mi carrera".

Al año siguiente, volvió a competir en el mismo torneo, y lo ganó: "Salí campeona del torneo nacional al año siguiente, después de empezar a jugar profesionalmente".