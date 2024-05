Thomsen dijo, tras el asesinato de Fernando, que "sólo quería ir a comer y a dormir"

Salió la segunda parte de la entrevista de Máximo Thomsen en Telenoche (El Trece), quien está condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa. El exrugbier contó que posterior a la pelea en Villa Gesell "sólo quería ir a comer y a dormir". A su vez, agregó que reza "todas las noches" para que la víctima "tenga paz" y a los padres del joven asesinado les pidió "perdón, perdón y perdón".

"Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente porque uno puede decir ´me está diciendo perdón´, pero no puedo recuperar nada de lo que pasó. Ojalá pudiese recuperar eso que pasó. Lo único que tengo para decir es ´perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y pueda encontrar paz en su corazón´", afirmó el condenado.

En esta línea, Thomsen añadió que "no pido que me perdonen, porque sé que si yo estuviese del otro lado, capaz que pensaría igual que ellos, pero sólo que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto".

Por otra parte, habló de las imágenes que registraron las cámaras de seguridad del local de Mc Donald´s, lugar que concurrió con Lucas Pertossi, luego de la pelea en la que mataron a Báez Sosa. "Yo sólo quería ir a comer y acostarme a dormir", dijo.

"Salí, hubo un problema, una pelea, volvimos, y nos fuimos a comer para después acostarnos a dormir y empezar otro día", explicó que la noche fue habitual para el grupo de rugbiers.

Su vida tras las rejas

La Justicia en febrero del 2023 condenó a Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comeli, Luciano y Ciro Pertossi a presión perpetua por homicidio agravado por premeditación y alevosía. Sobre su vida tras las rejas, el condenado declaró que "el encierro es horrible. Lo único que te da cierta fuerza para poder sobrellevar todo lo feo es que tenemos visitas una vez a la semana y es lo que más esperamos nosotros".

"Extraño a mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él siempre me manda ´te necesito´ y mi mamá también. Extraño mucho", sumó.

Luego de romper el silencio con la prensa y contar su historia para mejorar su situación carcelaria, se empezó a especular que los rugbiers ya no eran más amigos. Sin embargo, Thomsen indicó todo lo contrario. "Tenemos nuestras diferencias, pero seguimos siendo amigos", cerró.