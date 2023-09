Síndrome de manos-pies-boca: qué es esta patología en expansión

Esta afección, cuyo principal signo es la aparición de llagas en la moca, palmas de las manos y pies, todavía no tiene un tratamiento específico, y ha salido de la esfera pediátrica para presentar casos también en adultos jóvenes.

Según Gerardo Laube, médico Infectólogo, “Es una fragaria eruptiva, que la conocemos los pediatras desde hace muchas décadas. Es producida por un virus llamado Coxsackie A16, que genera un cuadro parecido a una varicela pero en una localización muy puntual, con lesiones en la boca, en la palma de manos y pies".

Sobre su expansión, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), precisó: “La cantidad de casos pediátricos se vieron reforzados en los últimos tiempos también por la aparición de casos en adultos jóvenes. Hemos diagnosticado una cantidad de ellos y ya en un congreso que se hizo en el hospital Muñiz, hace 9 años, se presentaron casos en adultos, y eso de alguna manera fue lo que despertó la atención no solo en pedíatras sino también en médicos que atienden a personas adultas y adolescentes".

Puntualmente sobre la patología y su complejidad, remarcó: “Es una erupción benigna, autolimitada, no requiere mayor tratamiento porque con el correr de 3 o 4 días en general se autolimitan completamente".

"En la boca generan molestias en cuanto a lo que es ingesta de comidas más ácidas, saladas, calientes pero no mucho más que eso", continuó Laube, agregando: "Uno lo podría definir con las lesiones en la boca como si fueran pequeñas aftas, cosas comunes de observar en gran parte de la población, pero en este caso son más significativas en números y se acompañan por esas manifestaciones similares en palma de mano y pies".

“Es un cuadro viral, como todo cuadro infeccioso de estas causas, el cuadro infeccioso generalizado se caracteriza por el malestar, por la astenia, por inapetencia y por un cuadro febril que acompaña a la aparición de esta erupción", resaltó en cuanto a su magnitud.

Ahora bien, sobre cuándo concurrir a un profesional, aseveró que “el motivo de consulta tiene que ser siempre un cuadro febril, un cuadro eruptivo, lógicamente con esa distribución particular que tiene la enfermedad motiva a una consulta rápida, lo que hace que el diagnóstico sea clínicamente establecido". Y a la vez resaltó: "no requiere mayores diagnósticos diferenciales porque la única enfermedad con la que podría confundirse en otras épocas, era con la varicela, pero la varicela era más dimensional, abarcaba todo lo que era tórax, abdomen, miembros, y esto es muy localizado. Razón por la cual no justifica mayor diagnóstico diferencial. Ante la duda la consulta médica es pertinente".

En cuanto a la prevención, “la recomendación ante este tipo de erupciones es lavado de las manos y de las zonas donde este tipo de erupción esté presente".

“No tiene una gran contagiosidad como sí vemos en otras enfermedades como sarampión, varicela, que sí son más contagiosas. De todas maneras hubo casos de contagios intrafamiliares”, completó.