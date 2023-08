Si tenés este viejo billete podés venderlo a más de $48.000

Desde hace algún tiempo, se han vuelto virales los pedidos de los coleccionistas de monedas y billetes que pagan excéntricas sumas de dinero por algún billete que haya salido del mercado como también algunos que son especiales por diferencias en su impresión.

Ahora se conoció que están pagando alrededor de $48.000 por un billete estadounidense. Entonces si tenes algún familiar de los Estados Unidos que haya viajado y que tenga algúnno de estos modelos de 10 dólares, llamalo para que lo compare.

Hay un vendedor que se especializa en antigüedades y que a través de Mercado Libre ofrece un billete de 10 dólares por $48.970.

Este es difícil de encontrar ya que en Argentina no se ven billetes de 10 dólares debido a que solo hay en circulación billetes de 100 y con exepción de 50. Pero, estos casos específicos, siempre atraen a los aficionados a la numismática, especialmente si tienen casi cien años de antigüedad.

¿Que características tiene este billete?

Las características que tiene este ejemplar, a diferencia de los “cara chica”, ya que el personaje tiene en el frente la leyenda “The Federal Reserve Bank of New York” (Reserva Federal de Nueva York) y “Will pay to the bearer on demand” (se pagará al portador bajo demanda).