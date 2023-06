Sentirse solo, no es lo mismo que estar solo: ¿cómo afrontarlo?

A medida de que pasan los años, muchas personas se vuelven solitarias o, en ocasiones, buscan aislarse mayor tiempo para estar solos. Si bien puede ser debido a ciertos cambios en el humor o circunstancias de la vida, estas cosas pueden afectar la salud y la longevidad.

Es que la soledad y el asilamiento no son lo mismo y es por eso que Carina Pucciarelli, terapeuta e investigadora sobre salud emocional, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó la diferencia.

"La soledad difiere del aislamiento, o sea muchas veces uno puede elegir estar en soledad, yo puedo estar en soledad y no sentirme solo, pero el aislamiento sin darse cuenta siempre tiene una base de un trauma, entonces ahí comienza el peligro de poder estar en ese aislamiento no decidido sino inducido por conductas y eso es lo peligroso, porque somos seres sociables", afirmó.

Entonces cuando una persona pone excusas para no estar en sociedad ni asistir a eventos o cumpleaños como antes lo hacían requiere atención. Siempre que una persona pase por un momento de fóbia social o difícil, podrá salir de esa situación, siempre y cuando, cambie de hábitos. Pero, cuando comienzan a aparecen sentimientos de soledad ahi puede llegar a haber un problema de fondo.

"Todo pasa por el interior nuestro, por cómo estamos nosotros adentro, porque hay gente que convive con mucha gente en su hogar, en su trabajo y se siente solo, se siente incomprendido, se siente aislado, no quiere relacionarse o involucrarse, pero va por la emoción".

De esta manera los "actos sociables como un abrazo, un beso, una caricia, encontrarse con un amigo, amigas que se juntan en esa tarde de chicas o noche de chicas, lo mismo pasa en los chicos" servirán en estos casos para salir de eso. Porque "eso nutre el alma".

La diferencia entre estar solo y sentirse solo

Pucciarelli, puntualizó que "hay una cuestión que parte de la decisión" porque podemos tener muchos amigos, pero igual sentirnos solos. No es lo mismo cuando sentimos y sabemos que podemos contar con esta persona, o cuando sabemos que el tipo de amistad es superficial.

Con el avance de las tecnologías las personas fueron "perdiendo la capacidad de comunicarnos", y esto hizo que los sentimientos de soledad prevalezcan sobre otros, por eso destacó, que para conectar realmente con las personas, se debe tener en cuenta que hay que dejar de lado las pantallas para poder escuchar al 100% y que nos escuchen. Esto "mejorará" la comunicación y se deje de lado el "piloto automático".

“Un ejercicio que le digo a la gente que me consulta, es cuando te juntas con amigos o con gente que no ves hace mucho tiempo, hay que dejar los celulares de lado.

Las pantallas nos están aislando completamente, sin darnos cuenta. Hay personas que no están viviendo el momento presente, entonces no están en presencia, sino están en presencia no están en consciencia. Se está constantemente en automático, cuando se trabaja en automático no se es consciente de los actos y es lo que está pasando en más del 50% de la población mundial, fuera de consciencia".

Para afrontar estas situaciones, indicó que "no hace falta saber ni aprender demasiado", sino que con "cerrar los ojos 5 minutos por día, respirando solamente, llevando la atención a la respiración, con una música suave, con unos auriculares colocados en el oído y respirando solamente, el cerebro se va a limpiar", para lograr estar más "receptivos, más atentos, más asertivos, menos distraídos".