Semana vegetariana: ¿cambio de hábito, moda o falta de recursos económicos?

Por diferentes motivos mucha gente va optando por cambiar los hábitos alimenticios dejando el consumo de carne y a veces de otros productos de origen animal. Con frecuencia las causas se deben al cuidado de la salud, a lo que se considera nocivo orla ingesta de grasas animales.

Pero quizá lo que mas ha prendido en amplios sectores de la población es la práctica de la vida sana y el respeto a la vida animal y el rechazo a infligir daños a las especies.

El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) con motivo de la Semana Vegetariana, dialogó con Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, quien sobre el tema indicó: “El vegetarianismo viene creciendo. En la Sociedad Argentina de Nutrición, hicimos un trabajo en el 2021, para ver cuánta gente era vegetariana, y nos dio 19%. Pero yo había hecho un trabajo previo con mi equipo, en el 2013, así que del 13 al 21, me había dado un 3%, el colectivo vegetariano, vegano".

"Con lo cual lo que estoy diciendo, con trabajos en los que participé yo, es que del 2013 al 2021 hubo tremendo crecimiento de ese colectivo. Esto se debe a un recurso identitario, tenemos un mundo incierto en donde hay guerras que no podemos creer que hoy en día puedan existir."

"Tenemos una religiosidad cuestionada, un poder de los padres cuestionados, gente con dos posgrados que no tiene trabajo. Es un mundo más incierto que el que vivía, donde te recibías y trabajabas de eso, te casabas hasta que la muerte los separe, papá tenía autoridad, esto no digo que esté bien, es un horror, pero era un mundo más cierto".

"Estados Unidos y Rusia eran archienemigos. Era un mundo más previsible, hoy con un mundo tan incierto el vegetarianismo u otras tribus alimentarias, patrones alimentarios, son una búsqueda de identidad. No solo de alimentación saludable".

Pertenecer a un colectivo



“Identidad en el sentido de decir, aquí estoy y pertenezco a este tipo de gente. En este caso respetuoso del medioambiente, del planeta, respeto animal, en el caso del veganismo, no el vegetariano que consume por ahí huevos y lácteos. Hay una mezcla, porque si no siempre pensamos que la gente que se hace vegetariana lo hace por salud y no es tan exclusiva esa motivación”, aclaró.

“Hay que empezar a pensar que los jóvenes quieren la salud pero también están buscando meta religión, reemplazos de religiones como una búsqueda de certezas. Además de respeto al planeta y todo lo demás”.

Motivos económicos



“En Argentina se hace difícil a todos con los precios que tienen las cosas, así que dejando de lado eso, creo que no es difícil ser vegetariano con el bolsillo lógico de una Argentina, porque la alimentación está basada en verduras, frutas, legumbres y cereales enteros, es decir un pan integral con semillas, un arroz integral, mucha verdura, lenteja, arvejas, porotos, garbanzos, humus, semillas, no es complicado eso".

" De hecho lo no vegetariano es mucho más caro porque si tenes que comprar un queso rallado para rallar, es carísimo, si tenes que comprar pescado, mariscos, un trozo de carne en Argentina es más caro. Así que me parece que el que decide ser vegetariano es más sencillo hoy de llevar y por supuesto lo que hay que tener en cuenta es de dónde saco aquello que no está en el mundo vegetal”.

Contraindicaciones



“El gran tema, que no debería hacerse es en el embarazo. Hoy está comprobado que no se puede ser vegano en el embarazo, sí vegetariana, es decir consumir proteínas animales, ya sea de lácteos o de huevos. La clara de huevo tiene la mejor calidad de proteínas.

“Lo que sería importante es que una alimentación vegetariana más estricta, sea hecha recién a partir de los 18 años. Los estudios muestran que antes de eso tiene que ser chequeado por médicos, nutricionistas, especialistas para chequear que no haya ninguna carencia.

“El hospital Garrahan hizo un trabajo hace unos 2 años, en mujeres embarazadas veganas que tuvieron bebés con deterioro neurológicos incurables. Entonces, en el embarazo no se puede hacer un patrón vegano".

“No creo que el vegetarianismo sea una moda. Tenemos datos propios que muestran el crecimiento en este colectivo, imparable. Viene creciendo desde el 2010. Hay que pensar el vegetarianismo como una búsqueda de sentido y como una meta religión. Llegó para quedarse".