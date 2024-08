Robaron dos notebooks y cientos de miles de pesos de la casa de una legisladora mendocina

La diputada nacional por el Partido Justicialista, Liliana Paponet, sufrió un robo en su casa de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Dos delincuentes treparon la medianera de rejas de su casa, e ingresaron al inmueble cuando su esposo estaba en el interior. Filmados por una cámara de seguridad de una casa vecina, los ladrones se llevaron dos notebooks y cerca de 600.000 pesos.

Momento en que los ladrones ingresan por la pared de la casa de Liliana Paponet

Según puede verse en los videos, dos delincuentes entraron en la casa de la legisladora el lunes por la noche, y estuvieron en el interior no más de 25 minutos, entre las 21 y las 21:30. Ese tiempo les alcanzó para escudriñar en detalle la habitación de las hijas de la mujer, donde encontraron lo que buscaban: una caja pequeña con el dinero, que la familia había ahorrado para pagar los viajes de egresadas de las hijas de Paponet.

La mujer tiene una hija de 13 años, que está terminando la primaria, y otra que está por cumplir 17, que también pensaba pagar su viaje de fin de curso. Por este motivo habían decidido ahorrar dinero, para pagar las cuotas de ambos viajes. Además de la plata, la familia de Paponet descubrió que les habían robado también dos notebooks que estaban arriba de una mesa.

En diálogo con la prensa, la diputada nacional expresó que "entraron cuando no había nadie en casa. Mi hija y yo estábamos jugando al handball en un polideportivo, y mi marido llegó unos minutos después. Tenemos por costumbre entrar por el portón, por lo que no vio a los ladrones y no detectó nada extraño. Fue un robo sigiloso, porque mi esposo llegó, se bañó, y se fue sin notar nada raro".

La legisladora Liliana Paponet tiene dos hijas, de 13 y 17 años

Los familiares de Paponet tenían una cena familiar, y llegaron a la casa pasadas las 23:30. Fue allí cuando detectaron que la casa había sido violentada. Tras descubrir que les habían robado, la legisladora llamó al 911 y a su casa acudió el personal policial que pocas huellas pudo levantar, porque presumiblemente los ladrones sólo habrían tocado una puerta del frente de la vivienda que sería de madera rugosa.