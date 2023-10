Relaciones de pareja en el trabajo: un debate que divide opiniones

En la era de la globalización y la interconexión, las fronteras entre la vida personal y profesional se han vuelto cada vez más difusas. Un tema que genera un intenso debate en la sociedad argentina es la cuestión de las relaciones de pareja en el ámbito laboral. ¿Es apropiado mezclar el amor y la carrera?, ¿o deben mantener estos dos mundos completamente separados?

Según una encuesta reciente, el 47% de los argentinos se muestra a favor de las relaciones de pareja en el trabajo, mientras que el 53% está en contra. En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Jorge Figueroa, director de Public Affairs & Sostenibilidad, indicó: “Lo que hacemos son sondeos, encuestas, investigaciones para ver cuáles son las tendencias en lo que tiene que ver con las relaciones dentro de las organizaciones, en temas de talento y capital humano, y obviamente todas las organizaciones están fomentando lo que se llama el buen clima, las buenas relaciones y siempre lo que tiene que ver con las buenas relaciones, la amistad entre los equipos, genera mejor clima de trabajo, productividad, más adherencia".

Y continuó: "Pero profundizando en el tema ya no solo de amistad, sino de lo que llamamos relaciones amorosas o de pareja y tenemos los números, hay un 47% de los argentinos que estaría a favor que esto se produjera dentro de un entorno de trabajo, mientras que un 53% está en contra de esto", reconoció.

La realidad es que, por un lado, "pasamos muchas horas dentro de los trabajos, con los cual establecemos relaciones en principio de amistad con todas las personas, personas de nuestro equipo, y entonces ahí es donde puede aparecer alguna cuestión de relación amorosa. De hecho, lo dicen los que saben, el amor no tiene límites, no tiene barreras, entonces por más que existan normas, regulaciones dentro de las empresas, esto si pasa, va a pasar".

Figueroa manifestó que buscan dentro de las conductas observables que "las personas tienen dentro de una organización, estar alineadas con conductas que tengan que ver con el desempeño profesional. Esto tiene que ver con cuál es la forma de interrelacionarse entre los equipos". Entre las preguntas realizadas, se consultó cuan de acuerdo estarían de tener una relación, o que hayan tenido una relación en su organización, y "el 85% contestó que no, mientras que un 15% dijo que sí. El tema de las relaciones, mirando desde la normativa de las empresas, por ahí tiene que ver más con aspectos legales, porque obviamente cuando existen relaciones de poder, de jefe o jefa a un subordinado, o dentro de un mismo equipo, la verdad que ahí está comprobado que puede haber algún impacto en el clima laboral, puede haber un impacto en las relaciones laborales".

Por lo tanto, en esto es que "hay que tener cierta prudencia, siempre depende de las personas, porque las empresas en esto no regulan el comportamiento privado de cada uno. Como resultado, las relaciones de amistad, mejoran el clima laboral. Las relaciones de pareja, mientras no generan conflictos laborales, por supuesto que están dentro de las posibilidades", explicó.

Figueroa dijo que "cuando juegan las emociones, si la persona no tiene un carácter formado o no tiene un control, impacta directamente en el entorno, y después hay toda una escena donde tus colegas están observando, entonces cuando empieza a haber cierta sensación de favoritismo, cierta sensación de privilegios son las cosas que hay que cuidar y que hay que manejar con prudencia".

Y reconoció que conocieron "ciertas situaciones en donde no habido ningún tipo de problema, es más, han terminado en matrimonio, pero sin dudas, son contados con la mano, porque siempre hay un límite muy delegado con lo que pueda aparecer alguna relación que genere algún tipo de acoso, algún tipo de irregularidad dentro de la compañía por abuso de poder".

Con respecto a las investigaciones que llevan adelante desde Public Affairs & Sostenibilidad, sugieren que, obviamente, "las relaciones privadas, son privadas y siempre lo aconsejable es que sean transparentes, que sean blanqueadas porque ayuda a evitar cualquier confusión. De hecho, una de las preguntas que hicimos en esta investigación a los que estaban trabajando, es si en sus compañías había alguna norma, el 62% contestó que no existía ninguna política formal, el 20% que los vínculos amorosos no estaban permitidos, y otro 18% que estaban permitidos con condiciones, es decir que no fueran del mismo equipo, que no hubiera una relación de poder, que tienen que ver con esto de ser prudentes en impactos que tienen que ver con temas de relaciones laborales o que tienen que ver con temas de compañeros”, concluyó.