Puericultura: El cuidado y acompañamiento de los infantes

La puericultura es un conjunto de prácticas relacionadas con los infantes. Los puericultores, muchas veces, intentan ayudar a los padres con orientaciones para el mejor cuidado de los niños.

Para conocer un poco más sobre quiénes son los que practican la puericultura, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Laura Krochik, presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, quien contó que una puericultora es una persona que acompaña “a otras mujeres que deciden dar o no la teta el inicio de la vida de su hijo.

Aclaro esto, deciden o no a dar la teta, porque un poco se nos identifica a veces como las talibanas de las tetas. Y no es así, acompañamos la decisión de la persona que está pariendo y está eligiendo el modo en que va a criar y alimentar a esa nueva criatura, que, si no es a través de la lactancia, la acompañaremos en el modo que elija. De todas maneras, somos profesionales especialistas en lactancia materna”.

El nacimiento de la Asociación

“La motivación tiene que ver con una historia personal y un paso por la maternidad, una maternidad pública de Buenos Aires, donde las mujeres llegaban a parir absolutamente solas, especialmente en los días de guardia en los que estaba yo”, recordó Krochik.

“Las mujeres llegaban a parir solas, prendían a sus hijos a la teta solas, las salas son unas salas donde hay 10 o 12 mujeres juntas, entonces se ayudaban entre ellas y demás, y mi pasaje por ahí duró bastante tiempo".

"Después, entré a trabajar en un lugar privado donde las mujeres tenían la compañía de una puericultora que se presentaba después del parto para ayudarlas a prender el bebé a la teta. La verdad que cuando uno registra la diferencia que existe entre una primera prendida y una lactancia sostenida de alguien que recibe información oportuna, adecuada y que fue acompañada y quien no, no queda dudas que todas necesitamos ser acompañadas”, remarcó.

“Así que la idea fue que formemos muchas puericultoras, creamos una asociación sin fines de lucro para que haya en todos los lugares en donde haya una mujer pariendo, haya una puericultora acompañando”, explicó.

Una mano guía

“Las mujeres necesitamos que nos acompañen para aprender a prender a los bebés en la teta. En realidad, creemos que, porque tenemos pecho y porque somos hembras mamíferas, lo vamos a poder hacer como lo hace cualquier perra, yegua".

En el caso del humano, no es así, es que estamos intervenidas. Entonces, ni bien nace el bebé lo separan de la mamá y lo que ocurre es que esa impronta que está registrada en nuestra memoria celular, que tiene que ver con la cuestión más primitiva que tenemos los humanos cachorros, mamíferos, igual que cualquier cachorro, al separarnos de nuestra madre, se pierde, entonces después hay que reconstruir algo que se le cortó”, comentó

“A nadie se le ocurriría cuando una perra acaba de parir que uno agarre los cachorros y se los lleve a otro lado. La perra termina de parir, el cachorro se queda al lado, e instintivamente lame la teta de su mamá y se prende.

"Lo que sucede es que nosotros no permitimos ese espacio, porque en la mayoría de los lugares, la cama es necesaria, tiene que entrar a parir otra, inmediatamente separamos al bebé de la mamá, no les damos el tiempo para que esto suceda y acto seguido hay que reconstruir esto”, reflexionó

En segundo lugar, consideró que "estamos atravesadas por la cultura y por la emocionalidad que se pone en juego en el momento de parir y de decir hay que darle la teta, porque si no se la doy no soy una buena madre, todo lo que culturalmente hay alrededor de esto, que no hace más que cargar de un peso tremendo que muchas veces juega en contra".

Problemas con la lactancia pública

“Hace unos años tuvimos una situación en que a una mujer se la llevaron detenida en una plaza pública, en Buenos Aires. Fue tremendo y encima se la llevó una mujer policía, es como la gota que rebalsó el vaso. Cada vez estamos mejor, hace 30 años que me dedico a esto y estamos mejor, ampliamente, pero no hay aún una cultura de la lactancia”, explicó.

Por eso, reflexionó que “en la medida que no exista una cultura, en la medida que no se hable de esto abiertamente, en la medida que no haya espacios para que las mujeres podamos amamantar libremente, sucede esto, que están escondidas, amamantan tapándose. Aún tenemos mucho por trabajar”.

Buscando mejorar

“Necesitamos seguir poniendo esto en agenda, seguir hablando, explicando. Creo que en algún momento vamos a llegar a comprender de qué se trata. La OMS, Unicef son entidades que vienen trabajando en pos de la lactancia materna, ahora le decimos lactancia humana".

"Hace muchos años que se celebra a nivel mundial la primera semana de agosto, la semana mundial de la lactancia materna, pero quienes trabajamos en esto conseguimos visibilidad en esa semana, pasa esa semana y nadie se acuerda de la teta”, agregó.

“Una mujer informada es una mujer con poder. Una mujer informada, acompañada, es una mujer que tiene capacidad de tomar una decisión con conocimiento de la decisión que está tomando”, concluyó.

