Pronóstico: lloviznas y frío extremo en varias provincias de Argentina

En Río Negro, las regiones afectadas son la cordillerana, Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó y la mayor parte de la zona central de la provincia.

En lo que hace a la provincia de Chubut, el frío se sentirá en la mayor parte del territorio, desde la zona central hasta la región atlántica, incluidas las principales ciudades, como Rawson y Trelew.

Buenos Aires

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera que esté parcialmente nublado, vientos del sector sur rotando al sudeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana, y una temperatura que tendrá una mínima de 11° C y máxima de 16° C, según informó el SMN.



Para mañana, domingo, el organismo prevé una jornada con entre parcialmente nublado y algo nublado, vientos del sector sudeste rotando al norte y una temperatura que descenderá bruscamente y se ubicará entre los 6° C de mínima y 14° C de máxima.