En estos d√≠as se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas y uno de los principales reclames es que la lengua de se√Īas se ense√Īe en todos los √°mbitos. Por ese motivo, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a trav√©s de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) convers√≥ con √Āgata Fornasa, presidente de SEA (Se√Īas en acci√≥n), quien cont√≥:

‚ÄúLo que hacemos es difundir la Lengua de Se√Īas en todo el pa√≠s, con acciones concretas de concientizaci√≥n. Lo que hacemos es tratar de primero antes que nada, la gente conozca de qu√© se trata la Lengua de Se√Īas y la cultura de las personas sordas, porque como toda lengua esto viene en conjunto ligado a una cultura, toda una forma de vivir, entonces la forma de vivir de las personas sordas no es la misma que la nuestra, pero s√≠ est√°n dentro de una sociedad que s√≠ quiere que sus derechos sean cumplidos y por eso es importante que tengamos en cuenta cu√°les son los tips de comunicaci√≥n, las necesidades de esas personas sordas, cu√°nto tiempo necesitan para tener cierto tipo de comunicaci√≥n‚ÄĚ.

‚ÄúNosotros lo que hacemos es llevar esta informaci√≥n a todas las personas que lo requieran, espacios p√ļblicos, organismos de gobierno, espacios que tengan que ver con la comunicaci√≥n o con el dictado de clases de otros idiomas, y decimos que la Lengua de Se√Īas tambi√©n es un idioma que lo hablan las personas que son argentinas, son personas sordas que han nacido ac√°.

Entonces, por qu√© no aprendemos el idioma de la Lengua de Se√Īas, que es muy rico y que gracias a esa comunicaci√≥n, las personas sordas pueden estar en igualdad de derechos con los oyentes‚ÄĚ, explic√≥.

Aprender

‚ÄúHay reglas b√°sicas de comunicaci√≥n con las personas sordas que vos pod√©s aprender simplemente en un encuentro de dos horas. En dos horas podemos capacitar, podes hablar con una persona sorda en dos horas, pod√©s decir tu nombre, presentarte, despu√©s lo que se despierte en las personas cada vez que aprenden Lengua de Se√Īas, es querer m√°s.

Entonces, a partir de ah√≠, les proponemos que pueden seguir haciendo los cursos de capacitaci√≥n, que son cursos muy cortos, a veces son de 4 clases solamente, y les aseguro que todo lo que tiene que ver con presentarse, estar frente al p√ļblico, b√°sicamente ten√©s 20 palabras que siempre usas para comunicarte ida y vuelta con una persona.

Entonces esas 20 palabras las va a aprender y despu√©s de usar esas 20 palabras pod√©s comunicarte con esa persona sorda‚ÄĚ, coment√≥

Pero en caso de necesitar dar alguna informaci√≥n m√°s concreta, como por ejemplo en algo relacionado con la medicina, se puede llamar ‚Äúa un int√©rprete de se√Īas que est√° online y en esa c√°mara, como persona sorda, pod√©s decir lo que necesitas y el m√©dico puede hablar y la persona int√©rprete est√° en el medio de esa comunicaci√≥n‚ÄĚ.

Conciencia

‚ÄúLo que nosotros hacemos en las charlas, es decir, cuando hay una persona sorda y te dice que es sorda, te ten√©s que hacer cargo de esa persona sorda con el tema de la comunicaci√≥n, s√≠ o s√≠. La persona sorda est√° todos los d√≠as de su vida tratando de entendernos, porque desde chico est√°n acostumbrados a que van a ir a un lugar y no los van a atender o lo van a atender con mala gana‚ÄĚ, explico.

‚ÄúEntonces tips b√°sicos, mirar a los ojos a la persona, hablarles modulando despacio, ser concreto, qu√© quiero decirle a esa persona sorda. Hay se√Īas b√°sicas que podemos usar‚ÄĚ, agreg√≥.

Algo importante a considerar

‚ÄúLa Lengua de Se√Īas no es universal, cada pa√≠s tiene su Lengua de Se√Īas, pero eso no quita que no haya se√Īas b√°sicas que son en todos los pa√≠ses iguales. Es muy raro que se encuentren con un sordo extranjero, lo m√°s probable que se encuentre un sordo argentino en tu vida, porque son 1 mill√≥n en todo el pa√≠s‚ÄĚ, relat√≥.

Inclusión

‚ÄúNosotros tenemos presentado un proyecto en la legislatura porte√Īa. La idea es poder educar en principio de la vida, desde el jard√≠n para que puedan incluirse esos ni√Īos sordos dentro de las aulas para tener un futuro m√°s inclusivo‚ÄĚ, coment√≥.

‚ÄúNuestro norte es que todo el pa√≠s est√© concientizado con Lengua de Se√Īas y a partir de ah√≠, de tomar conciencia que existen las personas sordas, empezar a trabajar en los lugares donde es importante como los espacios m√©dicos, comisarias‚ÄĚ, concluy√≥.

La nota completa