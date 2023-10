Las organizaciones sociales requieren del apoyo de la sociedad para poder llevar adelante su función. Sin embargo, últimamente se detectó que este está cayendo, por lo menos en lo que se refiere a las donaciones económicas.

Para entender más sobre este suceso, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Mary Teahan, integrante del comité directivo de Cultura de Dar, quien explicó: “Cultura de Dar es una iniciativa de tres entidades, la que lidero que es una consultora para ONG, la Universidad de San Andrés a través de su centralización social y otra consultora, y decidimos que todos trabajamos con ONG, y nos damos cuenta de que, lo que más necesitan para cumplir con su cometido, es dinero. Entonces, nosotros estamos haciendo unas investigaciones sobre las personas como donantes”.

La investigación

“Empezamos en el 2020 y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, y hay una cosa que nos preocupó en la investigación que hicimos a fines del 2022 y era que se mostraba una baja en la confianza en la ONG, que siempre habían liderado todo, más que la iglesia, las empresas, hasta estuvieron por debajo de las empresas en la última medición. Entonces hicimos una investigación cualitativa para indagar sobre qué y por qué se bajó esa confianza, porque es preocupante porque evidentemente necesitan dinero y donaciones”, remarcó.

“Entonces vimos que ha bajado la predisposición a donar, la confianza en las asociaciones y por eso quisimos saber por qué. Por eso hablamos con una cantidad de no donantes, con grupos motivacionales y vimos que las organizaciones no son conocidas espontáneamente. Eso es una mala noticia. La buena noticia es que se ha dado un poco más, guiando a la gente, reconocen que las organizaciones son un acto positivo y tienen una misión, intervenir donde el Estado no puede solucionar los problemas y están más cerca de las personas”, consideró Teahan.

El tipo de apoyo actual

“Nosotros estamos tratando de lograr más fondos para esas organizaciones. Los no donantes en general tienen cierta reticencia a donar dinero, prefieren donar su tiempo como voluntarios”, explicó.

“La mayoría de la gente nos dice, los no donantes, que quieren donar tiempo y bienes. Está subiendo muy lentamente la cantidad de personas que donan plata. En el 2020 medimos un 20%, ahora vemos un 22% pero igual es poco. Nuestro objetivo de Cultura de Dar es a largo plazo lograr crear una cultura de dar en la Argentina. Acá estamos con especialistas, sociólogos, economistas que nos dirán cómo lograr esta cultura, sabemos que es posible cambiar la cultura, es un proyecto a largo plazo y nosotros estamos en eso, para seguir proveyendo a las investigaciones”, remarcó.

Cómo cambiar esta situación

“A las ONG les decimos que tienen que abrir más su información para mostrar el desempeño y sus resultados, porque así la gente va a creer, va a tener confianza cuando vean que ese dinero, ese esfuerzo tiene sus frutos”, consideró Teahan.

