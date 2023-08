¿Por qué algunas personas tienen miedo al abandono?

Muchas personas sienten miedo al abandono y no saben por qué les pasa esto ni de de dónde vierne ese sentimiento. Según consideró un epecialista, esto se origina en la infancia cuando no se satisfacen las necesidades emocionales de los niños, lo que sucede es que de grandes este problema no resuelto, afecta las relaciones con los adultos en nuestro alrededor, generando inseguridad, dependencia y ansiedad.

Rocío Carboni, psicóloga habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó cómo podemos hacer frente a esto, trabajando la herida de la infancia, para reconocer qué hay detrás de ella.

“El miedo al abandono tiene que ver con el miedo en cualquier tipo de relación, puede ser en adultez tanto en amistades, familia, como así también en la pareja y nace a través del vínculo de apego que tuvimos en los priemros años de edad". Ese vínculo es emocional y fundamental, ya que es el que va a crear seguridad, independencia en nuestra personalidad.

Si una perona tuvo algún inconveniente, es decir "el niño no pudo quizás satisfacer sus necesidades de supervivencia, vinculares, sobre todo emocionales, entonces es lo que después lleva al miedo al abandono que se ve en la adultez".

Lo que ocurre es que,por lo general, se crea un vínculo tóxico en donde la persona se adueña de sus vínculos más cercanos y piensa que "le pertenecen". De esta manera aparece un "aprego inseguro que después se manifiesta en inseguridad avanzado por los años, siempre aparece este miedo a que la persona me deje por una mejor o sea muy insegurio, con poco autoestima y amor propio", destacó.

El miedo al abandono en lo laboral se puede manifestar por ejemplo al trabajar con otras personas: "Aparece mucha inseguridad en la toma de decisiones en donde una decisión de un proyecto o de exponer delante de otros, alguna cuestión en donde tenga que sostener una idea, esa inseguridad los lleva a decir que no va a ser elegida o no es más buena, es como que los demás saben más que yo del tema. Indudablemente está afectada en todos los ámbitos de la vida de la persona”, expresó Carboni.

¿Cómo se puede ayudar a una persona que sufre este miedo?

La entrevistada, consideró que es fundamental durante ese proceso contar con una red de apoyo una "red de contención emocional que tenga esta persona, sobre todo porque necesita de la validación pero no constante, o sea saber que el otro nos tiene, que nosotros lo tenemos pero no generando esta dependencia emocional que por ahí busca el otro".

Esto es, además de concurrir a un psicólogo, psiquiatra, o alguna otra persona para buscar apoyo profesional. Con ellos la persona afectada podrá analizar y sacar conclusiones, como también sanar esa ansiedad a través de ejercicios de relajación, actividad física, y hablando con los demás.

“Creo que hoy vemos mucho del análisis con adultos, y de hecho si uno puede hacer un autoanálisis también podemos muchas veces identificar cuestiones que por ahí se dieron o no tuvimos o tuvimos en exceso en la infancia, por ahí la falta de contención emocional, de atención", concluyó. Por este motivo, sugirió que el tema trascienda para que la persona busque ayuda inmediatamente y pueda disfrutar de una salud mental.