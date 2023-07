Por la contaminación, las personas consumen plástico sin saberlo

El 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y desde hace un tiempo se busca concientizar sobre el uso del plástico y las bolsas de plástico que utilizamos día a día.

Como sociedad nos hemos acostumbrado a utilizar bolsas plásticas para todo y quizá, no nos damos cuenta el daño ambiental que generan. El mayor inconveniente es cuando las tiramos sin propósito, o cuando no somos conscientes, de que es mejor no usarlas.

Francisco Guerrieri, sustentabilidad sin Fronteras, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y dio algunos consejos sobre lo que podemos hacer con los plásticos.

Teniendo en cuenta que el plástico llega al agua, debido a que existe mugre y residuos que siempre van a parar al agua, consideró necesario contar la realidad: “El microplástico está llegando a la sangre. Se estima que estamos ingiriendo 5 gramos de plástico por semana. Dicho de otra manera, nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por semana. Eso es terrible”.

Entonces explicó que esto repercute en el organismo y además causar un problema gravísimo en el medio ambiente. La mejor solución será “ser conscientes” de esto para evitar una mayor contaminación. Si bien es algo que lleva tiempo, se puede llegar a resolver con hábitos.

La historia habla de que estamos acostumbrados a este ciclo de “usar y tirar”, indicó el entrevistado. Y explicó que de eso venimos: “La revolución industrial se pone como punto y coma, en producción, en una matriz de extraer recursos naturales, produce, vende, consume, tira. Ese es el modelo productivo que nos vienen llevando de la revolución industrial hasta hoy a los mayores desastres de los que podemos ser testigos”.

Asimismo, Guerreri puntualizó que todo está hecho para usarse, y “ningún producto fue pensado desde su diseño en ver qué hacemos cuando esto se termina”. Por este motivo es que se creó este día para que todo el mundo sepa qué hay que reconocer nuestros hábitos y quizá reeducarnos.

“El día internacional fue propuesto por la ONU y tiene el espíritu de los días internacionales para llamar a la reflexión y que no pase como un día más y visibilizar la problemática, pero obviamente debería ser algo de todos los días, como la hora del planeta, apagar las luces, dar un respiro al planeta, el día libre de humo. Son fechas claves que se usan para concientizar”.

Por su parte, contó que en esta fecha hay actividades especiales e iniciativas: “Es julio sin plástico. Una idea de una ONG que se llama Plastic Free July, en Argentina hay una organización que te ofrece un programa de 21 días para desplastificarteY lo que ataca este programa es a cambiar los hábitos desde la compra, el packaging, la alimentación, el baño”.

Con el paso del tiempo “se han establecido puntos de no retorno en varias áreas diferentes”, pero lo que más preocupa es “el aumento de la temperatura, ahí viene el calentamiento global”, analizó.

A pesar de que en el acuerdo de París del 2015 “todos los países marcaron esta agenda en donde establecieron objetivos” esto no se pudo lograr.

Finalmente, expuso que hay que conocer que “el plástico tarda 500 años en descomponerse” y si bien es algo que se fabrica en 2 minutos “se usa 15 minutos y se usa en la mayor parte de las cosas”.

Pero, “no desaparece, se generan estos microplásticos que están en la tierra, van al mar, lo consumen los animales y vuelve a nosotros”, esto es lo qué hay que revertir, concluyó.