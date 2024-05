Buscan eliminar la obligación de operar con agencias estatales

Corría el año 2012. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Argentina. Junto con las firmas de Juan Manuel Abal Medina y Florencio Randazzo, se firmaba un decreto que establecía que "las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional (...) deben contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros, cuyos traslados financiara". En resumidas cuentas: obligaba a la plana política a operar con Aerolíneas, a través de una agencia de viajes estatal.

Pasaron doce años, y hoy se busca dejar sin efecto dicho decreto. Damián Arabia es diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO, y habló en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) ante dicha situación. "Aunque haya pasajes más baratos de otras líneas, se le hace gastar al Estado más dinero por algo que tendría el mismo servicio. Y sumamos que esta normativa hace que estos pasajes deban ser comprados a través de 'Optar', una empresa estatal. La normativa los obliga a comprar pasajes con este sistema", explicó al principio de la charla.

Para el legislador, "es un doble monopolio impuesto por una normativa de Cristina Fernández. Desde mi punto de vista, era para beneficiar o fortalecer a La Cámpora, que manejaba esas dos empresas del Estado. Por eso presenté un proyecto para derogar esa normativa, y que haya competencia. Si Aerolíneas brinda el mejor servicio o pasaje más barato, que sea comprado. Pero si es por otra compañía, que sea por otra compañía. Buscamos ahorrarle dinero a los argentinos", detalló Arabia. Agrega que, junto con CABA, el proyecto ha sido presentado en simultáneo con la provincia de Neuquén. "Buscamos la libre competencia", agrega.

Es complicado sacar una cuenta concreta de cuánto se gasta en pasajes para funcionarios del Estado. "Es variable. Hay diputados que viajan desde sus provincias, pero también que deciden no estar presentes en el Congreso. Pero hay que admitir que este año se prevé un ahorro gigantesco del gasto, porque ha bajado la cantidad de pasajes permitidos. Hay muchísimas reuniones que podrían hacerse vía Zoom, Meet o cualquier otra plataforma virtual. En algunas situaciones es posible que sea necesario viajar, pero no en todos los casos", detalla Arabia.

Precios por las nubes

Hay que recordar que Aerolíneas Argentinas aumentó los pasajes casi el 100% desde el 9 de diciembre, y además cada precio va variando. Para el legislador porteño, abandonar la normativa firmada por Cristina Fernández es "abrir el sistema a la competencia. Además de mejorar la experiencia del consumidor, se bajan gastos. Si hay un pasaje de avión más barato, no veo la necesidad de comprarle compulsivamente a una empresa que vende algo más caro". A dicho proyecto, el diputado nacional suma abrir también el sistema SUBE, una propuesta que ya pegó fuerte en el Poder Ejecutivo.

"Se está llevando a cabo la planificación de una prueba piloto en una provincia del interior, y no es otra cosa que pagar el transporte con tarjeta de crédito, débito, o con el celular, no solamente con la SUBE. La idea es quitar monopolios: el que quiera pagar con esa tarjeta, que pague. El que no, que pueda usar otro modo", comenta ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del ciclo.

Hace años que Damián Arabia milita las ideas de la libertad. "Estoy convencido de que el camino es abrir, desmonopolizar estos servicios que se han creado desde el estado durante décadas, que encima nadie puede explicarlas racionalmente. ¿Cómo puede ser que paguemos algo tan caro, cuando podríamos tener ese servicio por menos dinero? Creo que es el camino hacia donde hay que avanzar", culminó el legislador de CABA.