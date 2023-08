Omar Parisi presentó un proyecto para abordar la crisis habitacional

El candidato a gobernador por el Frente Elegí, Omar Parisi, presentó un proyecto de ley para atacar la crisis habitacional de la provincia de Mendoza. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con él, quien explicó:

"En Mendoza tenemos problemas habitacionales graves, hay 150 mil mendocinos que por una razón u otra no tienen acceso a una vivienda digna, por lo cual este proyecto de ley viene a sacar burocracia del Estado para que se puedan acelerar los procesos de construcción, que hoy son terribles en algunas construcciones de índole privada, hasta 2 años para poder tener permiso necesario para poder avanzar en una obra con lo cual frenamos la inversión privada”.

Problemas de escritura

“Otra parte es la regularización dominial. Hay 200 mil mendocinos que no tienen hoy la posibilidad de tener la escritura de su vivienda. Están con problemas graves de escrituración y de acceso al crédito. Hay mendocinos que tienen problemas, que no tienen garantías.

"Hay 200 mil mendocinos que son monotributistas independientes o jóvenes, con algún trabajo que no está bajo relación de dependencia y con lo cual no tienen bono de sueldo para acceder al crédito”, consideró Parisi.

Respecto a la propuesta de ley, explicó: “Nosotros vamos a fijar una forma de acompañamiento del Estado procediendo a dar esas garantías para que puedan avanzar en el alquiler o construcción a través de la toma de crédito".

"Tenemos un programa para adultos mayores de casas de día y donde también van a poder alquilar una casa del Estado y tenerla en comodato hasta que la tengan que desocupar por desaparecer físicamente, pero esos bienes quedan en manos del Estado y van a poder ser utilizados para otros ciudadanos en las mismas condiciones y esos mismos lugares que funcionen centros de días con atención a toda la problemática de la tercera edad”.

“También para los estudiantes universitarios, con albergues universitarios que se puedan alquilar, ahí hay un problema gravísimo de alquiler, no acceso al alquiler, están caros, y un fideicomiso conformado por parte de la provincia donde vamos a invitar a que adhieran los municipios, las cajas previsionales de algunas actividades en donde podamos hacer una construcción de viviendas de acuerdo a la demanda, donde podamos tener esos fondos y volcarlos a la construcción y sacarlos del circuito financiero especulativo que hay hoy”, agregó el candidato.

Complementar otras opciones

Sin embargo, aclaró que no van a dejar de lado la labor del IPV o el Procrear. ”Queremos generar esta nueva herramienta que es el fideicomiso que va a permitir que haya una inversión de capitales que hoy está en el circuito financiero productivo, en donde el Estado provincial va a ser la garantía del cobro y de la tasa de interés que se fije para préstamos y créditos y la inversión de esos fondos”, especificó.

Respecto a los fondos para llevar adelante lo propuesto, explicó que “en parte van a salir del presupuesto, hay 100 mil millones de pesos que están disponibles, que es la sub ejecución presupuestaria que ha tenido este gobierno por mala gestión y que ellos le llaman en carácter de ahorro.

No es ahorro, es sub ejecución de programa de construcción que no se han llevado adelante y con esto podemos arrancar una construcción de viviendas importantes que será dentro del marco de viviendas sustentables y sostenibles con construcción rápida que en 6 meses se pueden tener las viviendas construidas, con todas las ventajas que tienen en sistema industrializado que permiten que salga rápido y que también podamos pensar en viviendas sostenibles desde la aislación térmica, desde el ahorro del agua y energía, lo que nos va a permitir financiar parte de este proyecto con bonos verdes”.

Producción periodística: Daniel Gallardo.