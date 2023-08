Nuevos por las nubes: hay lista de espera para comprar lavarropas y heladeras usados

Luego de la incertidumbre generada luego de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la devaluación del 22% del peso argentino, se hace cada vez más difícil poder acceder a un producto nuevo de línea blanca, como heladeras y lavarropas, por lo que muchos apuntan a los usados en buen estado.

Según el último informe del INDEC, la inflación acumulada en los primeros meses del año fue de más del 30%, mientras que la devaluación del peso frente al dólar fue del 40%. Estos factores han encarecido el costo de los productos importados o con componentes importados, que son la mayoría en el mercado local.

Además, las opciones de financiación son escasas y caras. El Plan Ahora 12, que permite comprar en cuotas sin interés, solo está disponible para algunos productos seleccionados y con un límite de precio. El resto de las alternativas tienen un costo financiero total (CFT) que puede superar el 100% anual, según un relevamiento de la consultora Elypsis. Esto hace que el valor final de un electrodoméstico se duplique o triplique con relación al precio de contado.

Las heladeras con freezer nuevas de marcas alternativas arrancan en las grandes cadenas de electrodomésticos en 216.000 pesos, si se busca una marca más conocida y de renombre lo mínimo que se puede gastar asciende a 285.000 pesos.

Ante este panorama, muchos consumidores optan por comprar electrodomésticos usados, que tienen un precio más accesible y una menor dependencia del tipo de cambio.

Quienes no tienen otra opción que arriesgarse, deben tener la precaución con respecto al estado y el funcionamiento de los productos que se ofrecen en sitios de e-commerce o redes sociales, donde no hay garantías ni controles.

Por otro lado, hay que buscar y esperar a que haya disponibilidad de los modelos y marcas deseados en los servicios técnicos barriales, que son los que se encargan de reparar y revender los electrodomésticos usados.

Un ejemplo de esto es el local de Mateo, en el barrio de Balvanera, que vende heladeras con freezer usadas desde 80.000 hasta 100.000 pesos, dependiendo de la marca y el tamaño. Los clientes pueden pagar en efectivo o por transferencia bancaria y tienen tres meses de garantía. Sin embargo, la demanda es tan alta que hay una lista de espera para acceder a estos productos. “Vendemos productos con garantía, este servicio técnico funciona desde 1978 y reparamos todo en el barrio. Nos conocen y confían, por eso tenemos lista de espera para comprar heladeras usadas”, explicó Alberto, uno de los empleados al portal BAE.

Esta situación refleja la caída del poder adquisitivo de los argentinos y la dificultad para acceder a bienes durables que son esenciales para la calidad de vida.

En los servicios técnicos barriales no dan abasto. En varios mandan las fotos por WhatsApp y piden una seña porque hay tantos interesados que se las sacan de las manos. En la zona de Palermo, Fabio es reconocido por su experiencia, ofrece heladeras usadas, aunque no es su fuerte. En este caso, tiene una de primera marca con freezer y no frost y la vende a 75.000 pesos con seis meses de garantía. El único detalle, no menor, es que la heladera no tiene los estantes en la puerta.

La demanda de electrodomésticos usados también se siente en el barrio de Boedo, donde funciona un reconocido servicio técnico que se dedica a la compra, venta y reparación de heladeras y lavarropas. Su dueño, Carlos, relató cómo es su trabajo en estos tiempos de crisis: “Tenemos cada vez más consultas por la compra de heladeras y lavarropas usados. No damos abasto. Salimos a comprar, pero necesitamos un tiempo de prueba para ver que funcionan bien y poder limpiarlos para venderlos como casi nuevos. Tengo lista de espera para ambos productos”.

Según Carlos, los lavarropas usados son los más buscados por los clientes, que prefieren ahorrar dinero y evitar endeudarse con las altas tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito. “Los lavarropas nuevos no bajan de los 200.000 pesos en las grandes cadenas. Pero si se camina o recorre los servicios técnicos, se puede conseguir lavarropas usados por 75.000 y 80.000 pesos de primera marca con carga superior y tres meses de garantía”, afirmó.

Otra opción que eligen muchos consumidores es recurrir al servicio técnico para reparar sus electrodomésticos viejos y alargar su vida útil. Así, en contextos económicos difíciles crece la compra de productos usados y crece la consulta al servicio técnico, como una forma de poder acceder a heladeras y lavarropas sin caer en tasas de financiación cada vez más altas.