Nueva estafa por WhatsApp que pone en riesgo tus datos bancarios

Los ciberdelincuentes inventan todos los días nuevas estrategias para engañar y extorsionar a la gente para robarle sus datos personales. Hoy, los inescrupulosos encontraron otra modalidad para cumplir con sus objetivos y roban información bancaria a través de videollamadas por WhatsApp.

El nuevo 'chanchullo' virtual comienza cuando los delincuentes hackean la cuenta de algún contacto cercano de la víctima. Con esta información, los falsificadores se comunican con la persona mediante mensajes de WhatsApp y se hacen pasar por amigos o familiares de confianza.

Una vez que se ganaron la confianza de la persona, la víctima de realizar una videollamada y a partir de ese momento comienza este nuevo juego perverso por parte de los estafadores. En lo que dura la comunicación, los delincuentes simulan enfrentar problemas técnicos con la cámara y solicitan a la víctima que presione un botón en la pantalla de su teléfono.

El botón es una trampa para compartir la pantalla y brindar a los delincuentes acceso total al dispositivo. De esta manera, los malvivientes tienen control sobre toda la información almacenada en el teléfono de la víctima, incluyendo datos bancarios, billeteras digitales y fotografías personales.

Cosas a tener en cuenta para no ser estafado

Para no ser una víctima de esta nueva estafa virtual, se recomienda nunca compartir el código de verificación de seis dígitos de la cuenta de WhatsApp. La clave de comprobación no es necesaria para realizar trámites ni transferencias, por lo que compartirla, puede dar lugar a accesos no autorizados a la cuenta.

Por otro lado, los especialistas recomiendan evitar ingresar a enlaces sospechosos que sean enviados por contactos sin justificación alguna. Ya que estas direcciones pueden contener malware que comprometa la seguridad del dispositivo.

También, es importante verificar la autenticidad de los contactos antes de seguir sus instrucciones. Se aconseja realizar una llamada telefónica o enviar un mensaje por otro medio fuera de WhatsApp.