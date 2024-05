"No hay sector que termine beneficiado con la Ley Bases"

En momentos en que el oficialismo negocia con senadores y gobernadores dialoguistas los votos que le den luz verde a la Ley Bases, muchos son los legisladores que intentan exponer sus distintos puntos de vista.

Si bien la semana que viene arrancaría el debate en comisiones, la aprobación de dicha ley se ve algo complicada. Ante esto, una senadora riojana del PJ habló con Sin Verso (de lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7), con la intención de explicar su postura ante la consabida legislación.

Se trata de Florencia López, quien comenzó su diálogo con los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart aclarando que "ayer llegaron las dos leyes (el paquete fiscal y la Ley Bases), y vamos a abocarnos al estudio en las comisiones que dispongan.

Más allá de lo que las provincias o los gobernadores puedan acordar, tenemos la obligación de ver cómo queremos ver al país, porque es una ley que afecta profundamente a los jubilados, a los trabajadores, a las PYMES y a las economías regionales. No creo que sea tan fácil votar, por más que te llame cualquiera o que te planteen cualquier cuestión".

López es consciente de que la directiva del Ejecutivo nacional es que hay que apoyar la Ley Bases y el paquete fiscal, y también de que algunos gobernadores van a acordar algunos temas para las provincias, o que los ministros nacionales recorren los distintos distritos nacionales para firmar acuerdos.

"No hay ni uno que haya intentado defender la ley, los gobernadores tienen que votar, o piden a sus senadores que voten porque esta ley va a traer tal o cual beneficio. Pero no hay beneficios para nadie, no hay sector que pueda resultar beneficiado por esta ley. Si prima la cordura y somos razonables, esta ley no puede salir", enfatizó.

En palabras de la legisladora, varios gobernadores dicen de darle herramientas al presidente para que gobierne, pero no han dicho nada sobre por qué hay que votar la ley. "No hay nadie, ni siquiera los gobernadores, que digan que apoyar esta ley, porque van a tener más puestos de trabajo, o porque va a beneficiar a los jubilados, o porque va a recortar impuestos a la clase media, o al común de los trabajadores. No hay una herramienta para que el presidente logre algo bueno para la Argentina", explicó López.

La legisladora argumenta que, si bien el gobierno anterior tuvo varias falencias variadas, eso no es justificativo para que se apruebe una herramienta que será de gran perjuicio para los argentinos. "Yo no puedo votar una ley que perjudique a los trabajadores o los jubilados. O que afecte profundamente a la Constitución Nacional. Pero tengo fe en que si los senadores analizan sus propias convicciones y valores, no pueden aceptar esta ley", dice la senadora riojana.

En este sentido, acepta que la Unión Cívica Radical tiene un profundo respeto por las instituciones, por la democracia y la división de poderes. "Darle facultades al presidente de la Nación equivale a cerrar el Congreso", enfatiza.

El apellido Menem en La Rioja

Siendo de una provincia donde el apellido Menem tiene muchísimo peso aun hoy, y que es casi sinónimo de política en ese distrito, era inevitable preguntar acerca del momento actual en relación con la impronta del expresidente argentino.

"Una cosa fue Carlos Menem, y no hay nada ni nadie que pueda comparárselo. Veo un esfuerzo sobrehumano para querer hacer aparecer a Menem con Milei, y son el agua y el aceite en cuanto a su manera de gobernar", admite la legisladora provincial.

"No debe haber habido un presidente que haya buscado consenso, acercado posiciones, no hubo nadie que haya luchado más por acordar por la paz entre los países", admite. Y refuerza con un concepto más: "El respeto que tenía Carlos Menem por la política internacional era impecable".

Sin embargo, el periodista Gabriel Landart trajo al presente un detalle que incluso pasó por la Justicia: "Usted dice que abogó por la paz, pero vendió armas".

López: -No, no, hasta resolvió conflictos con Chile. ¿Por qué dice que vendió armas?

Landart: -Lo dijo la Justicia.

López: -La Justicia le hace cargo al presidente porque al ser presidente de la Nación, era responsable de haber hecho algunas acciones relacionadas con armas bélicas. Pero no puede comparar ese momento con este presente actual. Encima tenemos un sobrino del expresidente, a quien respeto, pero siento que trata de instalar esa desigualdad. Para los riojanos fue un gran gobernador. No podemos no tenerle afecto a Carlos Menem.

Landart: -Muchas de las cosas que hizo Carlos Menem están en esta Ley Bases

López: -Es diferente. El tema de las privatizaciones, por ejemplo, toma al país en dos momentos muy distintos. Hay una desesperación por equilibrar o comparar a Menem con Milei. Ninguno es como el otro.

Landart: -Esperemos que no, porque no estuvo bueno cómo nos hizo terminar Menem.

López: -Terminamos mal, pero en 2001 terminamos mal con una Alianza, que son los mismos que están hoy, con una Patricia Bullrich que es la misma que está hoy.

Landart: -Está Scioli, que también fue candidato del peronismo

López: -A Scioli realmente no lo entiendo. No sé por qué se sumó a un gobierno que lo único que genera es sufrimiento al pueblo argentino.