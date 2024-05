Nivel de pobreza en Argentina: ¿tendencia a la baja?

La UCA informó que el nivel de pobreza llegó a un techo y tiende a bajar. Para conocer un poco más sobre este dato, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, quien afirmó que los de la pobreza “son valores muy elevados y es posible que se estabilice un poco".

"A futuro, uno puede predecir una hipótesis de que se van a ir recuperando un poco los ingresos de las familias y la desaceleración del aumento de los precios, eso como una cuestión positiva, pero, después, también puede ser que se nos dé también al mismo tiempo otro escenario de pérdida de puestos de trabajo”

“Tenemos que tener en cuenta que venimos de un problema estructural en Argentina, que no es efecto solamente de una devaluación que aceleró un poco las cuestiones. Esto lo decidió el Gobierno en función de lo que piensa, desde el punto de vista de la cuestión económica, de que hay que hacer unas medidas de shock para obtener algún resultado. Lo dijeron durante la campaña y eso en primera instancia provoca un acomodamiento hasta que se pueda si mejora el trabajo y la estructura productiva, viene recuperándose los ingresos de los trabajadores”, añadió.

La pobreza multidimensional

“Lo multidimensional tiene cambios más lentos, tanto para la mejora como para el empeoramiento. Nosotros realizamos dos o tres menciones del concepto de pobreza, la más tradicional en América Latina es por ingresos.

"Pero cuando eso se hace persistente, en Argentina hace más de 20 años que no baja el nivel de pobreza del 25% de la población, entonces son sumas de exclusión. No es solamente una cuestión de ingresos, las viviendas están en muy malas condiciones, algunos lo vemos en viviendas extremadamente precarias en la que viven las familias, los servicios, cloacas y agua; cuestiones de salud, que muchas veces vuelven enfermedades propias de la pobreza como la tuberculosis, en algunas zonas geográficas el mal de Chagas, ni hablemos la incidencia en los menores, que tienen una alimentación que no es la adecuada en los primeros meses y años de vida, donde todavía se está formando la persona desde el punto de vista físico y cognitivo; la educación también, los atrasos escolares que son difíciles después de recuperar y el sistema de seguridad social, que muchas veces no está presente de ninguna forma”, explicó.

“Todo eso hace que cerca de un 40% de la población tengan este tipo de pobreza multidimensional, que son derechos vulnerados. Decimos 20 años, es caso toda una generación que ha nacido en situación de pobreza”, agregó.

Las políticas del estado contra la pobreza

“Las transferencias no contributivas la amortiguan en un 5%. La eficiencia en el caso de la indigencia la amortiguan un poco más, cerca de 10 puntos cuando está actualmente en valor del 18% y esto se viene manteniendo desde hace 20 años. Es decir, las transferencias del estado son imprescindibles, pero no alcanzan para solucionar el problema”, remarcó.

Luego, consideró que hace falta mejorar el mercado laboral y la estructura productiva, de la mano de más inversiones y la construcción de confianza para los inversionistas. “Hasta ahora eso no se logró porque, además, esas políticas de estado tienen que ser consensuadas cuando cambia un gobierno y consensuadas también con los actores de la producción y el trabajo, no solamente por el sistema político que ya tiene serios problemas para consensuar, así que, si no se dan esas cosas, no creo que se den cambios importantes”, expresó.

“Por la persistencia de la situación hay muchas personas que están en primera instancia en la periferia y después excluidas, pero no solo excluidas de la posibilidad de un trabajo o de tener una buena parte con respecto a la distribución de los ingresos, sino también muchas veces de las faltas sociales mínimas de convivencia, lo que llamamos anomia”, concluyó.

La entrevista