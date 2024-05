Neuquén reguló los alquileres temporarios

La Legislatura de Neuquén aprobó el proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa para regular el mercado de alquileres temporales en la provincia. La normativa establece que el Ministerio de Turismo será la autoridad de aplicación.

La nueva ley permite “contar con estándares dinámicos y acordes a la realidad del mercado que favorezcan la competitividad; promover la calidad turística y diversidad de la oferta; proteger a los turistas a través de normativas eficaces de las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad de los productos ofrecidos; e instar a la transparencia y lealtad comercial en la comercialización del alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos”.

El alquiler temporario turístico incluye los servicio de contratación de alojamiento en unidades con destino habitacional, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta 30 días.

Foto: Airbnb

La normativa alcanza a los propietarios o quienes exploten y comercialicen inmuebles de manera habitual en esta modalidad locativa, anfitriones y huéspedes.

El texto establece que será de carácter obligatorio la registración de la unidad con destino habitacional afectada a la actividad de alquiler temporario turístico, de no hacerlo se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Cuestionamientos

Uno de los cuestionamientos que se le hacen a la nueva ley es que regula a todos los alquileres temporarios, sean con destino turístico o no. Por ejemplo, debido a la actividad de Vaca Muerta, específicamente en la localidad de Añelo, se pactan alquileres temporales, pero no con fines turísticos sino laborales. Se trata de viviendas que están disponibles para trabajadores y personas que viajan por trabajo, por días o semanas, lo que no estaría contemplado específicamente en el proyecto.

Otra observación está relacionada a las sanciones, como las multas, apercibimientos y clausuras, que no están claras, según lo que manifestaron los diputados que se opusieron a la norma.

La nueva ley se sanciona cuando ya no está vigente la Ley de Alquileres en el país y los contratos se pactan, como estableció el gobierno de Javier Milei, entre partes libremente, en cuanto a precio, tiempo y moneda.

Se estima que por cada alquiler registrado, en Neuquén hay al menos uno o dos en la informalidad.