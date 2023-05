Siempre fue una acción usual entre los suscriptores de Netflix compartir las cuentas a través del nombre del usuario y la contraseña. Se trataba de algo típico entre los miembros de las familias y amigos. Pero la idea de que otros también disfruten del catálogo de películas y series que ofrece la plataforma hizo de esto una práctica natural y que se divida su costo. O ni eso, solo por generosidad.

Allá por abril del 2022, la plataforma había anunciado que se venían cambios en su forma de cobrar. Semejante anuncio hizo que la cantidad de suscriptores bajara en forma alarmante, al punto de afectar profundamente la actividad de la compañía.

Pero la competencia con sus colegas, como Amazon, HBO, Paramount+ y Disney+ (bastante más baratas) obligó a Netflix a dar marcha atrás con su estrategia.

Sin embargo las cosas mutan, y esta vez, el gigante con sede en California, EE.UU., anunció que cobrará un extra por el uso compartido de las cuentas. No va a prohibir socializar las contraseñas, sino que pedirá más dinero para quienes lo hagan.

El cambio, que llega a la Argentina y a otros países de habla hispana, ya se aplicó en Estados Unidos, donde posee unos 70 millones de abonados.

La nueva estrategia de Netflix

El servicio de streaming más popular ya les avisó a sus suscriptores acerca de los cambios que se vienen. A través de sus cuentas de correo, Netflix envió un mensaje que dice: "Tu cuenta está diseñada para vos y las personas que viven con vos. Es decir, tu hogar".

De esta manera, la empresa avisa que a partir de ahora se podrá compartir las contraseñas, pero habrá que pagar un plus. En el caso de la Argentina, y con números de mayo del 2023, los que compartan una cuenta con alguien que no viva en su casa pagarán 699 pesos adicionales a la tarifa de su plan. Este monto no incluye impuestos, y cuando se añaden, el extra puede ascender a 1.200 pesos mensuales.

Lista de precios de Netflix

El listado de nuevos costos de la plataforma se estima de la siguiente manera:

-Plan básico: $ 999 más $ 740 en impuestos.

-Plan estándar: $ 1.699 más $ 1.260 en impuestos.

-Plan premium (permite usar hasta cuatro dispositivos en la casa, más UltraHD): $. 2.399 más $ 1.775 en impuestos.

A estas cifras hay que sumar el cargo extra de $ 1.216, que solo está presente en los planes estándar y premium.