Mirtha Legrand pidió ayuda para la Casa del Teatro

Mirtha Legrand (97)visibilizó la situación de los actores que viven en La Casa del Teatro que desde el año pasado está sin gas. En su programa La noche de Mirtha, solicitó a las autoridades solucionen el problema.

Según compartió Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro, Metrogas les cortó el suministro por una pérdida en la Avenida Santa Fe. Necesitan pronta respuesta, ya que los residentes necesitan bañarse con agua caliente, cocinar y tener calefacción y los artefactos eléctricos no son suficientes. "Nos da miedo que salte la red eléctrica", afirmó Peretz.

Por otra parte, la residencia no cuenta con subvención para los servicios por lo que no recibe ningún tipo de descuentos en la factura.

El pedido de ayuda

"Ayuden a La Casa del Teatro, por favor, que está con un problema muy serio. La Casa del Teatro es donde van los actores que no están en condiciones de alquilar, que no tienen dónde vivir, en plena calle Santa Fe, y están sin gas, así que se están bañando con agua helada", expresó la conductora televisiva.

Legrand le hizo un pedido especial al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: "Por favor, si alguien puede hacer algo, señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, yo estaría muy agradecida". El pedido llegó a oídos de las autoridades porteñas, aunque aún no se resuelve la situación.

La ayuda que brinda la Casa del Teatro

La presidenta de la entidad, Linda Peretz, brindó más detalles de la situación que atraviesan en el programa Desayuno Americano.

"Los residentes agradecen por ocuparnos permanentemente, pongo el alma, el corazón y la cabeza para ver cómo se puede resolver este problema. El gas lo cortaron en agosto del año pasado y ahora con el frío estamos re preocupados", destacó la actriz, que brinda su trabajo ad honorem.

Peretz explicó que el corte no fue por falta de pago. "Lo cortaron porque había una fuga, no fue por falta de pago, ayer vinieron de parte de Secretaría de Cultura de la Nación, pero todavía no nos dieron una respuesta", confirmó.

"Mirtha Legrand es una diosa, es la presidenta honoraria, ella tiene el corazón puesto acá. Lo creó Regina Pacini hace 90 años y es un edificio histórico en el que trabajamos ad honorem", destacó Linda.

Patrimonio histórico

La Casa del Teatro fue fundada en 1938 y se encuentra en la Avenida Santa Fe al 1243. Lo construyó el arquitecto Alejandro Virasoro siguiendo el estilo Art Decó.

La residencia aloja a artistas jubilados con necesidades económicas o de vivienda y también cuenta con diversos organismos del área que funcionan en varios pisos.

La casa cuenta con 45 habitaciones y para alojarse se requiere ser mayor de 65 años, poder valerse por sí mismo y acreditar al menos 15 años de trayectoria artística.

