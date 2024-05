"Milei es el mejor socio que podrían tener las petroleras"

Que los combustibles suban a cada tanto ya no es noticia en la República Argentina. Sin embargo, en esta ocasión la suba del precio de los combustibles se dará por un decreto del gobierno de Javier Milei, lo que redundará en un nuevo incremento de las naftas a lo largo y ancho del país. Varios son los legisladores que levantaron su voz para reclamar semejante medida, y entre ellos aparece Pablo Todero, diputado nacional neuquino por Unión por la Patria, quien prestó su voz para una entrevista en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7).

En el programa, que conducen los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda, Todero reclamó que "el presidente Milei había prometido no aumentar los impuestos, y que antes de eso se cortaba un brazo. Miente. Mintió en campaña y miente ahora también.

La suba de los combustibles podría no haberse hecho porque, además, ese impuesto no cumple con la finalidad que tiene por ley. El ICL se componía del 10% para el Tesoro, la parte que va a las provincias se hace con régimen de coparticipación (un 14%), el fondo vial para hacer rutas, el FONAVI (para hacer viviendas), el Fondo Fiduciario para transporte público... Para todos esos ítems es el impuesto, pero acá no se está cumpliendo con nada de eso".

Todero argumenta que el presidente Javier Milei "sigue aumentando, y habilita a las empresas petroleras, que pueden seguir incrementando el combustible. Y no sabemos qué va a venir: puede ser el 5%, el 10%, o hasta un 20%. Nadie sabe qué ocurrirá el 1 de junio".

"En este sentido, el legislador neuquino explica que parte del impuesto por el que se ven favorecidas las empresas van al Estado, pero es este mismo Estado el que no distribuye el dinero con posterioridad. "Este incremento es solo ganancia para las empresas, y se cae del bolsillo de cada vecino que consume naftas", se queja.

Pablo Todera, diputado nacional por Neuquén

"Se han hecho gasoductos, se han hecho oleoductos, Neuquén tiene el programa Duplicar, para precisamente duplicar la capacidad de transporte de petróleo, la cuenca de Vaca Muerta sigue creciendo todos los meses, el Vaca Muerta Sur, que comenzó hace poco y con inversión privada sigue dando frutos, nacieron todos con el precio que teníamos en noviembre era de 333 pesos. Hoy es de 1000 pesos, y nada ha cambiado en cuanto a proyectar nuevas obras", enumeró el diputado nacional por Neuquén.

"Lo único que hay es una transferencia desde los bolsillos de los argentinos hacia las petroleras. Milei es el mejor socio de estas empresas", agregó.

Una de las preguntas que se le formularon al entrevistado fue tenía que ver con el precio que anteriormente tenía el combustible, en el sentido de que si este se encontraba 'pisado' por no haber sido actualizado. Con vehemencia, Todero contestó que "no hay empresa petrolera a la que le vaya mal. YPF tuvo una gran rentabilidad y ganancia el año pasado, incluso con los precios que tenían".

El precio justo

Haciendo comparación entre el precio que tenían los combustibles antes, y el precio que tienen ahora, se intenta llegar a un coeficiente que marque un precio justo, acorde a la situación pero también a los ingresos de los consumidores.

El diputado neuquino contestó que "estamos pagando muchísimo dinero por las naftas en este momento. Es más caro que en España, que en Estados Unidos, o que en Dubai. Lo que han hecho es un despropósito, y la Ley Bases complica más la situación, porque todo se basa en que tengamos autoabastecimiento, en que podamos autosustentarnos.

La Ley propuesta por Milei fuerza a importar combustible, porque si consiguen un valor menor en otro lado van a ir a otro lado. Van a importarlo, porque acá el valor de mercado es exorbitante, por encima de cualquier lugar. En ese caso, vamos a poder exportar más barato de lo que podemos importar, algo nunca visto en Argentina", dijo Todero.

Ya sea por inexperiencia o por cualquier otro motivo, al decir del legislador, "el Gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Estos contratos directos que se dieron con Petrobras, el no terminar las obras de ampliación del gasoducto Néstor Kirchner 2, la falta de plantas regasificadoras y potenciadoras de Tratayén y Saliqueló, todo eso hace que hoy tengamos que echar mano de barcos. Es una improvisación y una gestión desastrosa. Ni siquiera podemos generar energía eléctrica", culminó el legislador.