Neuquén y Chubut lideran lo destinado a salarios docentes, mientras en CABA y Mendoza se reduce

Fuente: Pexels.

Las provincias sureñas de Neuquén y Chubut son las que más recursos destinan de sus presupuestos educativos para el salario docente de todo el país. En el caso de Chubut el 91%, y Neuquén el 86%.

En el otro extremo se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA y Mendoza, jurisdicciones que vienen disminuyendo el financiamiento, como así porcentaje de gastos, algo que ocurre desde el 2004, CABA con -8,8 puntos porcentuales y Mendoza con -7,3 puntos porcentuales. Mientras, al mismo tiempo ocurría lo contrario con las provincias de Salta, que incrementaba su presupuesto en +8,1 puntos porcentuales, y Neuquén con suba de +6,6 puntos porcentuales.

El detallado informe de Argentinos por la Educación analiza los presupuestos provinciales en las 24 jurisdicciones que componen el país y lo que destinan a la educación. Sobre este trabajo se expresó el secretario gremial del Sindicato Unidos Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza, Gustavo Correa: "Me parece que muestra a las claras, en términos fríos, la situación que padecemos en la provincia de Mendoza desde hace ya bastante tiempo".

Correa también agregó: “No es una novedad que somos de las provincias que más ha bajado la participación del presupuesto educativo respecto al Presupuesto provincial. De hecho, si no, no tendríamos chicos que tienen que sentarse en tachos de pintura, ni tendríamos situación de cierre de secciones, ni tendríamos los salarios más bajos del país”. Todos esos datos que venimos planteando hacen que cuando lo sumas y te das cuenta que no hay una inauguración de una escuela, cuando la política educativa es excluir a los chicos para cerrar secciones, cuando la política de adulto es perseguir a las escuelas que se dedican a contener jóvenes y adultos”.

“Todo eso es el combo de mostrar que efectivamente lo que hay es una reducción del presupuesto. En la práctica son esas cosas las que pasan para que aparezcan estos informes”, finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.