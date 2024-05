Merenderos en crisis: la falta de ayuda y su impacto en los más vulnerables

Dura situación viven merenderos y comedores comunitarios. Muchos tuvieron que restringir drásticamente dar alimentos a cientos de personas, especialmente niños, por ya no contar con la mercadería básica que recibían de la solidaridad de la gente. En otros, la realidad es más grave, que tuvieron que cerrar ese único lugar que tenían muchas personas en estado de pobreza e indigencia.

Tal el caso del merendero Rayitos de Ilusiones del Barrio Jesús de Nazareno, aspecto que resaltaba ante Ciudadano.News, la joven voluntaria Sabrina Ruarte: "Lamentablemente hemos tenido que cerrar la parte del merendero hace dos meses porque no tenemos ningún tipo de donación".

Rayitos de Ilusiones integra una red de merenderos y comedores comunitarios con igualdad de dificultades. Que nunca recibieron fondos o subsidios del estado, como Sabrina destacó : "Nunca recibimos ningún tipo de ayuda del Estado, hemos pedido ayuda, pero como no tenemos personería jurídica y como es tan caro hacer el trámite, no hemos podido. Cuando asumió Milei llenamos el formulario que le pedían a merenderos y comedores, pero no tuvimos respuestas".

Ante la polémica que surge por investigaciones judiciales, que los esos lugares recibían millonarios fondos del Estado que se desviaban y que a las personas que concurrían allí se las extorsionaban para concurrir a marchas o piquetes. Esto respondió con enérgica postura:

"Creo que es un tema muy polémico y complejo que si bien se que hay lugares donde se hace y se produce esto de amenazar a las personas de que si no van a una marcha no cobran. También recordar que hay muchos merenderos solidarios que son muy conocidos y que son personas clase media que hacemos lo que podemos podemos donde el Estado no llega".

"Creo que el Estado debe tener un control más grande sobre esto y que no hay que generalizar porque hay lugares donde si llega y se dan las cosas, si es solidario y sí se hace con amor", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.