Mendoza lidera un ambicioso proyecto con impacto nacional

El mega proyecto de ley que reformulará todo el sistema público de salud en Mendoza tiene aristas que lo destacan en la región, primero, y en el resto del país, después. La iniciativa oficial contiene 26 propuestas de ley que la Legislatura mendocina deberá tratar en las sesiones ordinarias de este 2024.

Sobre esto se expresó, en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, la vicegobernadora Hebe Casado: "En la aprobación de estas 26 leyes lo que se intenta es hacer una reforma integral del sistema de salud de la provincia favoreciendo tanto al subsector público como al privado y reforzando aquello que tiene que ver con el cuidado del capital humano, haciendo hincapié en la atención primaria fundamentalmente y también haciendo un sistema de salud más robusto".

"En esa reestructuración también lo que se intenta es darle relevancia al capital humano para que no sea una cuestión aplanada, donde no sea lo mismo formarse o capacitarse, que no hacerlo y que esas capacitaciones que a través de las residencias, por ejemplo, son llevadas a cabo por el Estado, que tengan una orientación hacia las necesidades del sistema de salud", detalló Casado.

Hebe Casado es también médica, por eso y como conocedora con lo que sucede con la salud mendocina, destacó: "El sistema mendocino de salud ya es un ejemplo para el resto de las provincias. Muchas han intentado copiarlo y somos ejemplo en cuanto a la formación de capital humano. Lo que queremos hacer es mejorar esa formación de capital humano, orientarla hacia las necesidades del sistema de salud y creo que ese déficit que hay acá en Mendoza también está en el resto del país, incluso del mundo. Entonces, si funciona lo que queremos hacer, seguramente va a ser copiado por otros lugares".

