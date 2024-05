Mendocann: La expo del cannabis que revoluciona la provincia

Se lleva a cabo en la provincia la primera exposición de cultivo, industria y medicina del Cannabis, que entre otros detalles tuvo una breve visita del gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el Ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la Ministra de Energía, Jimena Latorre y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Fernando Saicha, titular de la Cámara Argentina de Cannabis y Cáñamo, fue una de las voces recogidas por El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de ciudadano.news), y destacó:

“Importantísimo el evento, denota el interés de la provincia en la industria del cannabis, hace años que venimos visitando la provincia". El dirigente recordó que "la primera vez que tuve una reunión acá fue hace 3 años, cuando ya había una ley. En ese momento tratamos de implementar proyectos productivos, no se pudo, insistimos, y 3 años después estamos de vuelta; creemos que esta vez las cosas van a funcionar no porque no funcionaron antes sino porque todo esto requiere un proceso que toma tiempo".

"Nada en la industria del cannabis pasa de un día para el otro. Hay un proceso de maduración donde no solo las autoridades sino la población se amiga con el cannabis, desmitifica, a esta altura no creo que nadie no conozca a alguien que se haya beneficiado con un aceite, un ungüento", añadió, enfatizando que “desde ya, esto vino del saber popular, se filtró a la ciencia, porque cuando todo estaba prohibido la gente ya sabía que para determinados problemas o patologías el cannabis ayudaba, por ejemplo a sacar las náuseas de una quimioterapia".

Continuando con el esbozo histórico, agregó: "Eso después con la caída del prohibicionismo se fue abriendo más a otros países, a la medicina en general, se empezaron a hacer investigaciones y eso nos trae hasta acá".

"Más allá de la cuestión medicinal del cannabis hay una cuestión industrial, hay una cuestión productiva, una cuestión de empleo, de exportaciones, de generación de negocios y eso es lo que venimos a tratar de hacer con la cámara, con el Estudio 420 y con la federación de clubes de la Argentina, porque creemos que Mendoza tiene todo el potencial para ser el líder en turismo cannábico".

Por su parte, la intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, habló de la posibilidad de instalación de un laboratorio en el Este: “Estamos participando desde el municipio de Santa Rosa en esta expo Mendocann, partiendo de una premisa: hacemos un análisis de dónde la provincia tiene una matriz productiva que está estancada y que necesitamos reconfigurar, frente a eso entendemos que Santa Rosa tiene mucho para aportar, y que el cáñamo y el cannabis medicinal no pueden quedar afuera de la reconfiguración de la matriz productiva".

Entre la potencialidad, marcó: "Tenemos el clima, tenemos más de 300 días de sol al año, tenemos los suelos arenosos, tenemos poca humedad ambiental, tenemos la ruta nacional 7 que genera una logística importante, tenemos un parque industrial y además desde Santa Rosa sumamos mucha tierra que frente a la poca rentabilidad de la actividad vitivinícola y frutícola ha quedado abandonada, que tiene potencial para esta actividad económica y la formación profesional que decía, jóvenes que están hoy estudiando la única carrera habilitada por la DGE que es encargado consciente de cultivo medicinal".

"Entonces tenemos la mano de obra calificada y preparada para aportar recurso humano a lo que significa la etapa de cultivo de cannabis medicinal, y luego la industrialización del mismo. Eso genera trabajo, crecimiento, desarrollo de los pueblos y es lo que nosotros venimos a exponer, Santa Rosa exposición para que llegue como destino de todas estas inversiones y desarrollo de empresarios y emprendimientos de cannabis medicinal".

A las iniciativas, la provincia propone sumar las capacidades del ISCAMEN, y sobre ello, Destéfanis explicó: “Tiene un laboratorio incipiente como primera experiencia que es sumamente complementario a lo que decía", y a ello propone sumar, "desde el Estado como municipio de Santa Rosa promover las inversiones, acompañar con trámites, gestiones, con obras que sean necesarias y desde el Estado provincial con este laboratorio de ISCAMEN, que hoy está presente en la expo y del encuadre legal estamos acá en un stand con un estudio jurídico que nos acaba de hacer llegar un proyecto de ley, proyectos de ordenanza para poder hacer más armónicos los sistemas legales"

"Los marcos normativos para que haya seguridad jurídica frente al privado que invierta, en eso hay una ley nacional, una ley provincial que eso tenga para mejorar y para eso está la expo, para que charlemos todos los sectores y podamos lograr algún marco normativo que sea común a todos y marque beneficios y ventajas competitivas para todos”.

Producción periodística Daniel Gallardo

