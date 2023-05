El éxodo de profesionales y el conflicto gremial afectan a la salud pública de Mendoza

Fuente: Pexels.

El sistema de salud pública de Mendoza, sigue mostrando un preocupante deterioro que repercute en la población más vulnerable. El éxodo de médicos de distintas especialidades que brindan servicios sensibles como pediatría o cirugías, es parte del problema. Además, se agrega el conflicto entre el Gobierno provincial y los profesionales de la salud que mantienen en vilo a miles de pacientes.

En este sentido, de acuerdo al gremio que representa a estos profesionales, AMPROS, hay incumplimientos firmados en actas paritarias, algo que desembocará en medidas de fuerza.

Sobre este contexto, dialogó con Ciudadano.News la secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe, quien manifestó: "Los profesionales de la salud dicen basta. En la reunión de delegados se votó paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 2 de junio con movilización debido a la falta de cumplimiento del acta paritaria, ya que nos enteramos de la homologación del acta paritaria a través del gobernador, quien solo homologa el acuerdo del aumento salarial al básico".

Además, Iturbe añadió: "Hay incumplimientos en el resto de los adicionales, en los pases a planta, en las mayores dedicaciones, no hay cambios de régimen, no hay dobles cargos necesarios para salvar la salud pública de Mendoza, imprescindibles para que los neonatólogos no se vayan, para que los terapistas no tengan que abandonar el bloqueo de título y no tengan que volver a trabajar 24 horas semanales en vez de 55, como lo estaban haciendo y darle la atención que corresponde al mendocino". "Creemos que es una desconsideración para toda la población y un abandono total", finalizó Iturbe respecto a la actitud del Gobierno provincial a la hora de negociar con los profesionales de la salud.

Producción periodística: Daniel Gallardo.