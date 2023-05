Joaquín Salvador Lavado, mas conocido como Quino, es uno de los artistas más famosos de Mendoza. Su carrera está marcada por la creación de quien es, tal vez, el personaje más querido de la historieta argentina, Mafalda, pero también por múltiples obras que muestran su creatividad y calidad.

Por ese motivo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para pedir a los legisladores nacionales que trasladen al Congreso la idea de que el Centro Cultural Kirchner cambie su denominación por el de Quino.

En ese sentido, María José Sanz, diputada provincial por la UCR, conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News). La creadora del proyecto explicó: “Estamos convencidos que debemos encontrar puntos de unión los argentinos y mendocinos, inclusive en nombres de espacios públicos que nos representen a todos, no solo a un sector de la sociedad".

"Nadie desconoce el orgullo que representa para los mendocinos pero también para los argentinos la figura de Quino, con su inefable Mafalda que todavía hoy nos hace pensar y repensar todo lo que decimos y hacemos con respecto a los valores democráticos y al orden establecido del mundo”.

No solo en Mendoza

“Quino trascendió nuestra cultura nacional, es conocido en Latinoamérica y en el mundo por esas tiras cómicas reflexivas. Es una personalidad de la cultura que nos deja muy en alto y me parece que el principal edificio público cultural del país debería llevar el nombre de una persona como Quino tan ligada y representativa de la cultura”, agregó.

“Quiero aclarar que este proyecto lo habíamos presentado hace 2 años y medio, cuando falleció Quino, que no tiene que ver con la coyuntura electoral la presentación del proyecto. Se puso en agenda ahora porque la comisión lo despachó y nos parecía que había que defenderlo y por supuesto tuvimos respuestas picantes pero ganó la ciudadanía a través del voto de sus representantes”, aseguró.

“Ahora vamos a insistirle a nuestros legisladores nacionales que lo impulsen con firmeza, pero no bajo la chicana política o la coyuntura política de este año tan complejo, sino realmente en la búsqueda del consenso. Me parece que sería un salto de calidad de la política acordar en este tipo de cosas pequeñas, que no le cambian la vida a la gente pero si hacen que vayamos encontrando puntos de unión”, concluyo.

Ficha limpia

Respecto a la aplicación de esa ley, consideró: “La verdad que siento un orgullo que Mendoza con su institucionalidad esté aplicando ya por segunda elección consecutiva la ley de ficha limpia, y acá remarco otro salto de calidad que vamos dando, en la primera elección que fue la del 2021, 12 personas fueron objetadas en las listas, tuvieron que quedar afuera de las listas porque no cumplían con los requisitos de ficha limpia”.

“Creo que los partidos, las agrupaciones entendieron el mensaje y vieron que teníamos que armar las listas con mucha prudencia y con personas que no tuvieran condenas pendientes vinculadas con delitos de corrupción o delitos contra la integridad sexual. En esta presentación última de listas en Mendoza no hubo ningún objetado. Eso es bueno porque quiere decir que las agrupaciones nos tuvimos que poner a depurar los propios candidatos”, finalizó.

La nota completa

Producción periodística: Daniel Gallardo