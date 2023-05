Convocatoria a Audiencia Pública de la Secretaría de Ambiente de Mendoza

El Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, convocó a una Audiencia Pública para este viernes 5 de mayo desde las 10.

El llamado está relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Interconexión ET El Marcado - ET Alto Verde - ET La Dormida - ET La Paz 132 kV, departamentos de Santa Rosa y La Paz, Mendoza, Argentina”, propuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este Sociedad Anónima (Edeste SA).

Los detalles, en la siguiente comunicación oficial: