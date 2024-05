Luján presentó una aplicación de higiene urbana única en el país

La limpieza de las ciudades, a partir de la revolución tecnológica y la era de las ciudades, cuenta con nuevas herramientas para buscar la excelencia, y ese camino está transitando Luján de Cuyo. Se puso en escena hoy, en el Centro de Atención Unificada de la Municipalidad, donde el Intendente lanzó oficialmente la primera plataforma tecnológica de higiene urbana de Argentina.

El sitio para visitarla es https://limpiando.lujandecuyo.gob.ar/ y su objetivo es optimizar la limpieza del departamento, involucrando y comprometiendo a los vecinos en la ejecución y toma de decisiones. Esta iniciativa digital se encuentra integrada dentro del Sistema de Higiene Urbana Departamental, que se trata de un nuevo esquema que unifica y consolida toda la información vinculada a la limpieza del departamento, e incluye la colocación de puntos específicos de residuos de jardín y de Puntos Verdes georreferenciados para reciclables.

El intendente Esteban Allasino, al presentar el nuevo esquema, puntualizó que a través de Limpiando Luján, los vecinos podrán realizar el seguimiento con GPS en vivo de los camiones de recolección nocturna para saber en qué horario sacar los residuos, observar el mapeo de las nuevas bateas para saber dónde dejar los residuos de jardín y acceder a información actualizada sobre cómo reciclar y observar la ubicación de contenedores urbanos y Puntos Verdes.

Cuando el usuario ingrese a la aplicación tendrá 3 apartados bien diferenciados para acceder: recolección de residuos, reciclaje y residuos especiales y limpieza de la vía pública. En el primero los lujaninos podrán saber dónde dejar sus residuos y cuando los camiones recolectores circularán por su zona, en el segundo apartado sabrán qué tipo de residuos reciclar y dónde depositarlos y en el último acceder a información de cómo mantener el espacio público en condiciones.

A su vez, esta aplicación establece un acuerdo tácito entre el Municipio y los vecinos. Por su parte, la Municipalidad se compromete a retirar los residuos hogareños y de jardín durante los días y horarios pertinentes, realizar el mantenimiento del espacio público correspondiente y la poda estacional según la normativa vigente, trabajar en conjunto con los vecinos para cuidar el departamento y escuchar los reclamos y sugerencias de la población de Luján.

Por el lado de la comunidad, la comuna pretende que saque los residuos hogareños y de jardín en horarios y días correspondientes, disponga los materiales de construcción en contenedores, no deje material de construcción disperso en la vía pública (calles, veredas y puentes), embolse las hojas y los residuos de jardín, no arroje residuos ni hojas a las acequias y que no encienda fuego de hojas ni ramas.