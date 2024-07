"Los retiros voluntarios de Aerolíneas hablan de un achicamiento de la empresa"

En los últimos días, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas denunció que el Gobierno de Javier Milei estaba abocado a reducir la flota de Aerolíneas Argentinas como parte de una estrategia para, según los referentes, "minimizar la operatividad". Además de ello, aseguran que se van a desprogramar seis Boeings, más específicamente los Embraer de dos asientos, que previamente habían pertenecido a Austral.

Juan Pablo Mazzieri

Tal situación hizo que la producción de Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12 por Ciudadano News) se pusiera en contacto con Juan Pablo Mazzieri, piloto de Aerolíneas y secretario de prensa de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Argentinas), para entender en profundidad la situación por la que atraviesa el sector. "Nos enteramos el lunes pasado de todo esto, a partir de un comunicado oficial que hizo Aerolíneas. Para nosotros, más allá de la negociación personal que pueda hacer cada trabajador con la empresa, esta noticia habla a las claras de un achicamiento, una disminución de la capacidad operacional", comentó al principio de la charla.

"Ya tenemos información de que a partir de mañana (por el martes 23 de julio), se desprogramarán dos Embraer 190. Pero no hay reincorporación ni reemplazo, a lo que hay que agregar dos Airbus 330 a fin de año, para los que tampoco hay reposición. En el caso de los Embraer -aclara-, la empresa decidió no concretar las tareas de mantenimiento obligatorias" explica el piloto.

Aerolíneas Argentinas

Mazzieri comenta que esta renovación de la flota en la industria aerocomercial es algo natural, que se hace cuando cada nave cumple su estado de obsolescencia. "Pero para esto hay que acordar los pasos a seguir, para no perder capacidad de operación, algo que no está pasando. Solo disminuyen rutas, disminuyen operaciones, y entonces despiden gente y achican las dotaciones", se queja el referente. "Todo va en línea con lo que ha venido mostrando este gobierno desde que asumió", agrega.

Aerolíneas Argentinas

Las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart giraron hacia la mirada que tiene Aerolíneas con respecto a la gestión actual. "Sabemos cómo terminó Sturzenegger, un ministro que ya conocemos, sabemos cómo terminó en las dos gestiones anteriores. Expone una política que, según él, va a dar mayor conectividad para el usuario, para los trabajadores. Perdonen que sea escéptico -dice-, pero invito a los usuarios a que recuerden cómo fueron los gobiernos anteriores en los que participó. Lo que quieren hacer es abrir los cielos para dárselos a los representados por Sturzenegger, que son el lobby empresarial que hoy maneja la aviación internacional", detalla.

Aerolíneas Argentinas

"Ese lobby -comenta Mazzieri- son los fondos de inversión, que no van a operar en rutas que no son rentables. Hoy hay dos empresas low cost operando en la Argentina, que tienen rutas asignadas no rentables, y no las hacen. Hablan de monopolio de Aerolíneas Argentinas, y nosotros no somos monopolio: vamos a Esquel, La Rioja, Formosa, o Viedma, lugares que no son atractivos, y que otras empresas no hacen. La pérdida operacional de Aerolíneas va en desmedro de la misma empresa, ya que el desguace solo lleva a que los usuarios tengan menos chances de volar dentro de nuestro país. Pero luego se les ofrece el negocio a unos pocos amigos", se queja el entrevistado.

"Cuando Sturzenegger habla, omite muchas cosas. Agarran la política por asalto para favorecer a sus mandantes, que hace muchísimos años son los mismos, y siempre son los mismos los perjudicados", finaliza el piloto comercial.