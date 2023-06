Llega el bebé, ¿Cómo preparar al perro de la familia?

Cuando llega un bebé a una familia que tiene como mascota un perro, hay ciertas prácticas que pueden facilitar esa convivencia y sobre todo estar tranquilos a la hora de pensar en probables daños a la criatura, en una relación que suele tener sus bemoles.

Carla Tonarelli, médica veterinaria, detalló: “Lo importante es que, como habrá muchos cambios en la rutina familiar, en la estructura, en horarios, y cambia todo cuando llega un bebé, y para el perro también cambia todo", indicó en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes 12 a 14 por http://ciudadano.news), "entonces esta bueno preverlo e ir haciendo cambios graduales antes de la llegada del bebé, y no que de golpe llegue el bebé y sean todos cambios de horario, comida, lugar de dormir y demás.

Las mujeres tienen 9 meses para prepararse y lo ideal sería hacer lo mismo con el perro, que esos 9 meses preparemos al perro para todos esos cambios nuevos que van a surgir".

“Primero que nada no está recomendado que el perro duerma con el bebé", aclaró, porque "esto es peligroso porque hay reportes de caso de asfixia, por eso no es recomendable. Sacarlo de la habitación previamente, meses antes, no cuando llega el bebé porque si no va relacionar la llegada del bebé con todos estímulos negativos".

Hay que dejarle un lugar fuera de la habitación para que ese sea su refugio, su camita, su lugar para cuando, por los llantos o por algo se estrese, y pueda refugiarse en ese lugar que sea solo de él y que nadie lo interrumpa".

"Otra cosa son los olores", precisó, "porque no solo cambian los horarios de sueño, de comida, sino que habrá olores y sonidos nuevos para él, por eso es importante empezar a incorporarlos previamente a la llegada".

"Para ello se pueden poner las toallitas para limpiar los bebés, limpiar la mesa, la silla, la mesada cosa que sea un olor conocido para el perro".

“Para todos es el mismo consejo. Generalmente los que tienen perros de raza grande ellos solo van poniendo el freno, a un San Bernardo, a un ovejero no lo dejan dormir en la cama y capaz a un caniche sí, entonces por ahí las familias les han puesto esos límites pero si no es para todos lo mismo, acostumbrarlos a los sonidos y a los olores nuevos".

"Colocar sonido de bebé, ponerlo en un volumen bajo, jugar con el perro o darle de comer cosa que relacione ese sonido con algo positivo, a medida que pasen los días ese volumen se va aumentando gradualmente para hacer una habituación, tiene que ser súper lento, gradual, por eso no están bueno de golpe todos los cambios", recomendó.

A la vez, dejó en claro que “es más complicado tener un cachorro. Tener un bebé e incorporar un cachorro, ellos necesitan más tiempo, más atención que un perro adulto que ya tiene su rutina.

"El cachorro es bastante explosivo, tiene mucha energía y por ahí las familias no tienen el tiempo para dedicarle al bebé y al cachorro. Yo no recomiendo que cuando nace el bebé, traer un cacharro. El cachorro puede morder al bebé en forma de juego, sin darse cuenta, en cambio un adulto tiene un carácter más estable”.

En tanto explicó cómo identificar señales de estrés o ansiedad en las mascotas relacionadas con la llegada del bebé indicando que hay un montón de señales, la destrucción de cosas, el ladrido constante, el rascar la puerta para entrar, lamerse las patitas, bostezar, relamerse, son todos síntomas de estrés en los perros.

“Es importante que cuando el bebé llegue a la casa, es bueno que las interacciones con el perro se produzcan cuando el bebé este presente porque por lo general hacen al revés, cuando el bebé duerme atienden al perro, entonces el perro empieza a relación que cuando no está el bebé le dan bolilla, entonces es importante jugar y estar pendiente del perro cuando está presente el bebé".

"En cuanto a los gatos, son una especie aparte. A los gatos hay que permitirles porque ellos van marcando con sus feromonas faciales y de reconocimiento cosas, entonces ponerle la ropa, dejar el coche para que reconozcan este, y no tratar de cambiar la rutina, a los gatos no les gusta mucho eso".

"Si van a cambiar algo hacerlo previamente, remarcó, y dejo en claro especialmente que “en ningún caso hay que dejar al animal solo con el bebé, siempre bajo supervisión de un adulto”.