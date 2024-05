"Liberar el precio de las prepagas ha resultado en un caos"

En esta realidad actual, en la que las prepagas y el Gobierno nacional profundizan el enfrentamiento, Luis Caputo, ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo al drama: adelantó que se abrirá un canal de denuncias, y multarán a las empresas de medicina que no retrotraigan los aumentos excesivos que el propio Poder Ejecutivo permitió con la reciente liberación de precios.

Ante esta situación, Sin Verso, (lunes a viernes, de 9 a 12 por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano News) se comunicó con Miriam Medina, una abogada especializada en amparos de salud para conocer un poco más el presente de semejante dilema que incluye a muchos argentinos. "La situación es gravísima, sufrimos el tema de las prepagas en todo el país desde diciembre, con el DNU 70/23 que liberó el precio de las empresas. Esto es un verdadero caos", se lamentó al comienzo de la charla la profesional.

Sucede que las prepagas no pueden dejar de prestar los servicios de cobertura por el solo hecho de que las obliguen a retrotraer la cuota. "Cuando sucede esto, hay que hacer la denuncia y buscarse un abogado para exigir la prestación de servicios. Si a una prepaga la obligan a retrotraer las cuotas, y supuestamente va a ganar menos, los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias. Corresponde que hagan la denuncia y que reclamen, porque las empresas no están habilitadas para hacer eso", explicó Medina.

En el caso extremo, dice la abogada, habrá que iniciar un amparo de salud urgente. "Hay situaciones que no pueden esperar, como cirugías, tratamientos oncológicos, o cirugías oncológicas. Es en estos casos cuando hay que hacer el reclamo, una carta documento, una intimación para exigir el amparo de salud y la cobertura", detalla la abogada. En este sentido aclara que también hay que considerar el daño que produce esta situación, porque no es solamente la falta de cobertura, sino el daño psicológico y el económico".

¿Sigue existiendo el Programa Médico Obligatorio?

Todas las empresas prepagas están obligadas a prestar el Programa Médico Obligatorio. A pesar de que es ley, y que todas ellas están obligadas a cumplirlo, varias aducen no poder cubrir tal o cual enfermedad. "Pero si un médico lo ordena es por una razón y está justificado. Si el profesional ordena una medicación, la prepaga tiene que cubrirla, así cueste 100 pesos o 10 millones", indica la abogada. "Lo primero con lo que sale la prepaga es que dicha prestación no está dentro de lo permitido, y es ahí cuando hay que hacer el reclamo, porque con un amparo de salud se logra la cobertura", defiende Medina. A pesar de lo que pueda decir la prepaga, indica, es aconsejable consultar y asesorarse.

"Las personas que tienen una enfermedad oncológica tienen cubierto todo. A veces, las prepagas podrán decir 'Esta medicación extranjera no la cubrimos' y, lamentablemente, cuanto más puedan rechazar, más ganan. Casi siempre dicen 'No entra, no está en tu plan', pero hay un Plan Médico Obligatorio que les exige cumplir con eso", dice la entrevistada ante las consultas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores de Sin Verso. "Si el médico indica algo, lo tienen que cubrir. Les guste o no", enfatiza.

Si uno se afilia a una prepaga es para tener mejor cobertura. "Pero nunca pensamos en que la prepaga sea impagable. Liberaron los precios en diciembre como si se tratara de una prenda de vestir, o un servicio innecesario. Pasaron a costar tres o cuatro veces más de lo que costaba, y la situación resultó gravísima, porque muchísima gente se tuvo que dar de baja", argumenta. "Y el responsable de todo esto es el gobierno actual, que liberó el mercado. Las prepagas están haciendo uso de la ley que las habilitó, hacen negocio más allá de lo que venían haciendo".