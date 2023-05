La victoria en el Mundial devolvió a los chicos a las canchas

La victoria argentina en la Copa del Mundo de la FIFA en 2022 generó la alegría de todos. Pero al mismo tiempo, tuvo un efecto secundario inesperado: los chicos vuelven a interesarse en la práctica del fútbol yendo a clubes desde edades muy tempranas.

Para explicar este proceso, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Laura Lezaeta, psicóloga infantil y co-fundadora de JUEGOlogía, quien comentó: “Con todo el tema del mundial y puntualmente con la Selección Argentina los chicos han encontrado grandes referentes y desde mi mirada considero que es sumamente importante incentivar a los chicos a que realicen deportes desde edad temprana porque en el deporte es donde pueden formarse muchísimos valores sociales y habilidades emocionales que son tan importantes para la vida”.

“Realmente la Selección Argentina ha dejado grandes mensajes en los chicos, grandes enseñanzas en cuanto a estos valores y la solidaridad, la importancia de unirse como equipo, de mostrar las emociones.

No nos olvidemos que en esta selección hablaron y compartieron como se fueron sintiendo, los altibajos emocionales, las angustias, lo importante que es el apoyo familiar para sobrellevar situaciones difíciles. Claramente esto ha dejado una enseñanza muy significativa en la vida de los chicos”, analizó.

“Como adultos tenemos que inculcarles estas enseñanzas de grandes referentes y los chicos obvio que aprenden por lo que observan y aprenden desde de la imitación, entonces si ven estas figuras que son los jugadores, que han transmitido muchos valores en cuanto a valores sociales.

Por supuesto hoy en día también se está mostrando que la figura masculina se puede mostrar vulnerable. Está bien expresar y ser vulnerable, compartir, hablar de la salud mental”, agregó.

“No me gusta generalizar pero hay chicos que no realizan deportes pero también realizan otras actividades y cuentan con otros referentes en otros ámbitos donde también pueden sociabilizar y aprender todas estas habilidades socioemocionales.

Pero siempre se aconseja que un chico realice un deporte porque ejercita constantemente todas estas cuestiones que hablaba, los valores sociales, las habilidades socioemocionales.

Podríamos decir que ese chico va a estar más formado, pero no solo el deporte brinda todas estas habilidades, otros ámbitos y otros contextos también, entonces lo importante es que tengamos como adultos presente todos los beneficios que transmite el deporte, y en caso que no lo puedan realizar, esté en contacto ese chico con otros pares para que trabaje y se fomente en su vida la sociabilización”, concluyó.

