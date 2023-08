La mirada de AMA sobre las PASO: “Milei representa el fracaso de las dos coaliciones”

La sede en Argentina de la Asociación de Mujeres Americanas, AMA, analizó la respuesta del electorado en las elecciones primarias que se realizaron en el país el pasado domingo, en las que el libertario Javier Milei fue el más votado.

La entidad cree que es resultado del "difícil momento que vive el habitante argentino". Considera que el presidente Alberto Fernández debe tomar el timón del poder hasta el fin de mandato solicitando apoyo de la oposición.

Para AMA, "el domingo ganó el hartazgo, pero Argentina perdió como sociedad". Así lo definió ante Ciudadano.News de la titular de la entidad, Mercedes Moreno Klappembach: "Somos profundamente respetuosos de lo que la ciudadanía expresa en las urnas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, oscuros e inciertos, y la gente ya no da más. Está agobiada, cansada y muchos ya están rotos. Queremos que el gobierno llegue bien a terminar su mandato. Ojalá que el presidente Fernández se anime a pedir ayuda a la oposición para que lo acompañe en este momento de transición".

La referente de AMA también expresó: "Con respecto a las PASO del domingo 13, diría que primero las encuestadoras no son para nada confiables, segundo, creemos que Milei hizo una excelente elección, mal que le pese a muchos, ni él mismo esperaba llegar a un 30%. Tercero, el peronismo hizo su peor elección de la historia; cuarto, Juntos por el Cambio dilapidó su capital político recuperado en las legislativas del 2021 y por eso no logró el porcentaje que esperaba, y quinto, la gente no votó ideas, en este caso votó personas".

"Como dicen algunos, este fue un batacazo a todas las estructuras. Nosotros creemos que ganó el hartazgo, pero que perdimos como sociedad. Milei representa el fracaso de las dos coaliciones y tanto JXC y Unión por la Patria vienen siendo endogámicos. El Gobierno nacional nunca escuchó al pueblo y creemos que JXC no comprendió qué es lo que le preocupaba a la gente y que perdieron tiempo en peleas internas", comentó la titular de AMA.

Además, Mercedes Moreno Klappembach consideró que la gente es la que tiene que discernir qué es bueno para el país: "No podemos ni debemos seguir dando cheques en blanco a los candidatos ni resignarnos a conferirle el mando a cualquiera. Tenemos elecciones definitivas en octubre. El país nos demanda redoblar nuestro compromiso cívico. El futuro de la República está en juego".

Producción periodística: Daniel Gallardo