La mendocina que busca fondos para los Juegos Olímpicos de trasplantados

Rosana Mateos es una luchadora incansable y lleva varios años 'peléandola' para salir adelante tanto en su vida como ayudando a los trasplantados para que también puedan representar al país en algún Juego Olímpico.

La historia de esta jugadora de sóftbol comenzó en el año 1996 cuando nació su hija y unos meses después le detectan Leucemia.

Rosana nos cuenta su vivencia: "primero fue un golpe muy duro, yo tenía una beba de once meses y no quería dejarla en banda, luego pensé: si me tocó a mi es por algo, será que me la puedo bancar, y justo en ese momento me regalaron el libro ' el valor de las pequeñas cosas', fantástico, y eso me ayudó a comenzar a disfrutar el tiempo que tenía de vida, a darme cuenta que lo mejor no siempre es lo que está en la vereda de enfrente".

El trasplante

" En octubre de 1997 pude recibir un transplante de médula ósea, voy a cumplir 27 años de transplantada y la verdad que esto me salvó la vida, pero también tuve envejecimiento precoz, no pude tener mas hijos, pero era lo que me tocó y pude seguir con vida".

"Los Juegos Olímpicos son para mostrar lo importante que es la donación de órganos,hay que tomar conciencia que hay mas de 10 mil personas en el país esperando un transplante, hay familias que pasan mucha angustia esperando un transplante, por eso la imporantacia de donar".

Rosana y las competencias

Comenzó a participar de los juegos para transplantados en el año 98, ahi se hicieron en el Cenard, en Buenos Aires, y en el año 2015 y 2016 Mendoza fue la sede. En el 2018 se hizo en Salta y en el 2022 en San Rafael. En todos la mendocina se trajo una medalla y como dice ella " soy muy competitiva". La deportista representó a la Argentina en natación, vóley y tenis de mesa, además participó en 11 Mundiales y ganó 59 medallas.

Para el evento en Perth, Australia, del 15 de abril lo hará en atletismo. Al respecto la jugadora de Banco Mendoza expresa "esperaba un sponsor grande pero pasó el tiempo y no llegó, el valor de los pasajes se fue por las nubes, carísimo, estamos hablando de mas de un millón de pesos y yo no lo puedo afrontar".

" He pagado con mi dinero la inscripción al torneo y también el hotel pero no alcanzo para los pasajes en avión". Rosana actualmente es vocal en la comisión directiva de ADETRA ( Asociación de deportistas trasplantados de la República Argentina)"

"Generalmente a los Juegos van entre 20 y 25 deportistas, pero para los de Australia seremos 17 si sale todo bien, la Comisión también me nombró Jefa de equipo".

"El Mundial dará comienzo el 15 de abril y culminará el 22, la mayoría de los deportes son individuales, esto es así para evitar que los trasplantados se golpeen".

Para todos los que quieran colaborar con Rosana, el CBU de su cuenta es: 0110635630063501491901 Alias Por mas donantes.