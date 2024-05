Irini Wentinck y su mirada sobre la mujer en la industria

Este lunes, a partir de las 9.30 y en la sede del Grupo LTN, ubicada en carril Rodríguez Peña 1009, Maipú, Mendoza, se desarrollará el encuentro denominado 'Avances y desafíos de la inclusión de mujer en la industria'. El evento ha sido organizado por ADERPE y tendrá la participación especial de Irini Wentinck, presidenta de la comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina y titular de Red MIA (Mujeres de la Industria Argentina).

En ese espacio, durante un desayuno se conversará sobre las necesidades y las oportunidades de la mujer en la industria de Mendoza, para articular desde la provincia hacia el plano nacional y viceversa el impulso de políticas públicas y privadas que potencien el desarrollo empresarial de la mujer y las cadenas de valor.

Entrevistada en el programa 'Círculo Político', que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 por la 91.7 de Ciudadano.News, Wentinck destacó que la incorporación de las mujeres en la industria “de alguna manera expresa las características culturales que estamos atravesando, por lo cual se viene trabajando desde diferentes espacios para interesar la mayor participación de la mujer, el liderazgo de la mujer en la industria y las empresas".

"Para llegar a estas representaciones que actualmente observamos, hay todo un camino de recorrido que cualquier empresario o empresaria debe hacer, y por eso hace cuatro años se creó la comisión de Género y Diversidad en la UIA para impulsar esta transformación cultural y lograr mayor diversidad, riqueza de miradas en sus cuadros directivos, entendiendo todo este camino que hay que recorrer desde las bases. Por eso se comenzó todo un trabajo hacia dentro de la institución y hacia adentro de todo el sector industrial lo largo y ancho del país”, detalló.

—En Mendoza en muchos sentidos hay un protagonismo de empresarias, bodegueras con mucha presencia, ¿en el resto del país cómo se da esto?

—Se hizo un par de años atrás un estudio muy interesante donde se analizaron las tasas de feminización y masculinización de las diferentes industrias y se veía que en las industrias textil, alimentos, bebidas había una mayor participación de la mujer pero, por ejemplo, en industrias como la energía, la minera, la metalmecánica las tasas son muy bajas. Lo interesante es que a nivel de sector privado, sector empresarial cada vez hay mayor conciencia que esto no es un problema de las mujeres sino que nos impacta de lleno.

"Pero no es un problema solamente de las mujeres sino una problemática de atender la sociedad, porque, hoy por ejemplo, en nuestro país egresan de nuestras universidades el 60% de mujeres. Entonces, esto nos indica que tenemos un porcentaje de personas altamente calificadas para agregar valor al sector productivo que por razones culturales no estamos como sociedad liberando todo ese talento para que dinamice y motorice la economía. No solamente que la mujer se realice personal y profesionalmente, sino que pueda motorizar todo ese circuito que si no, queda paralizado", consideró la entrevistada.

Y recalcó que "por eso es tan importante y celebro muchísimo cómo las cámaras regionales y sectoriales han comenzado a tomar esta agenda de una manera, más allá de que la coyuntura que hoy tenemos es compleja, y estas son temáticas de mediano y largo plazo, pero que se sostengan es fundamental porque estamos hablando de reactivación económica y desarrollo sostenible para nuestro país".

Finalmente, Wentinck le agradeció "a Aderpe y toda la comunidad de mujeres empresarias, porque sé que hay una red muy potente; hay mujeres empresarias en Mendoza muy pujantes. Tengo mucha ilusión de conocerlas, escucharlas y conocer todo este recorrido que están haciendo en Mendoza, en una provincia con el potencial y desarrollo e impacto a futuro no solo para la región, sino para el país. Hay que ver de qué manera se puede hacer sinergia y contribuir en el desarrollo de manera articulada y contribuir en el plano nacional, como la cámara regional Aderpe, la UIM y las diferentes organizaciones que impulsan el desarrollo productivo de la provincia".